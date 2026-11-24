Markt Analyse von Ewa Manthey über: NVIDIA Corporation, Kupfer Futures, WTI Öl, Erdgas Futures. Lesen Sie Ewa Manthey's Analyse auf Investing.com.

blieb unter der Marke von 80 US-Dollar je Barrel, nachdem die Aussicht auf mögliche Verhandlungen zwischen Washington und Teheran einen Teil der geopolitischen Risikoprämie aus den Preisen genommen hatte.

Bereits am Montag war Öl um fast vier Prozent gefallen. WTI erreichte dabei den niedrigsten Stand seit August, nachdem Berichte bekannt geworden waren, wonach die USA zu Gesprächen mit dem Iran bereit seien. Die Aussicht auf Verhandlungen hat die unmittelbaren Sorgen über mögliche Lieferausfälle im Nahen Osten etwas gedämpft. Insbesondere die Rohölexporte aus dem Persischen Golf haben sich bislang als vergleichsweise widerstandsfähig erwiesen, obwohl der Schiffsverkehr rund um die Straße von Hormus weiterhin beeinträchtigt ist.

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Allerdings bestehen zwischen den USA und dem Iran nach wie vor erhebliche Differenzen. Jeder Rückschlag bei möglichen Gesprächen könnte den Ölmarkt deshalb erneut unter Druck setzen. Auch in anderen Regionen bleiben die geopolitischen Risiken hoch. Die Ukraine hat einen weiteren Angriff auf eine große russische Raffinerie in der Region Perm gemeldet.

Die Anlage verfügt über eine Verarbeitungskapazität von mehr als 260.000 Barrel pro Tag. Seit Anfang November sollen insgesamt rund 15 russische Raffinerien angegriffen worden sein. Zusammengenommen verfügen diese Anlagen über eine nominelle Verarbeitungskapazität von mehr als 3,6 Millionen Barrel täglich. Das entspricht über der Hälfte der gesamten russischen Raffineriekapazität.

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Unterdessen sind die US-Erdgaspreise am Montag um mehr als neun Prozent auf rund 3,10 US-Dollar je Million britischer Wärmeeinheiten gefallen. Es war der stärkste Tagesverlust seit Februar. Verantwortlich dafür waren vor allem die milderen Wetterprognosen für wichtige Verbrauchsregionen, die die Erwartungen an den Heizbedarf gedämpft haben. Gleichzeitig bewegt sich diein den USA weiterhin nahe ihren Rekordständen.

Die Kombination aus einer wetterbedingt schwächeren Nachfrage und einem hohen Angebot dürfte die Preise kurzfristig weiter belasten. Der Kupferpreis hat seine durch Nvidia ausgelöste Erholung vom Montag am Dienstag wieder eingebüßt. Die Notierungen fielen um mehr als zwei Prozent in Richtung 12.000 US-Dollar je Tonne. Anleger konzentrierten sich wieder stärker auf die Nachfrageentwicklung in China und die US-Zinspolitik.

Die jüngste Schwäche ist dabei vor allem auf die Entwicklung an den Finanzmärkten zurückzuführen und weniger auf eine grundlegende Verschlechterung der Angebots- und Nachfragesituation am Kupfermarkt. In China bleibt die physische Versorgung angespannt. Hohe Importaufschläge und die Preisabstände zwischen kurzfristigen Lieferterminen deuten darauf hin, dass verfügbares Material weiterhin knapp ist. Ein Teil der Kupferbestände, die Anfang des Jahres in den USA aufgebaut wurden, gelangt inzwischen wieder auf den internationalen Markt.

Bis diese Mengen die Engpässe in anderen Regionen spürbar lindern, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.zeigen sich kurzfristige Angebotsengpässe. Am Montag weitete sich der Preisabstand zwischen sofort lieferbarem Aluminium und Dreimonatskontrakten an der Londoner Metallbörse auf mehr als 400 US-Dollar je Tonne aus. Hintergrund ist die historisch geringe Verfügbarkeit von Aluminium in den Börsenbeständen. Zusätzliche Lieferungen aus Indonesien dürften die Lage perspektivisch entspannen.

Allerdings erfüllt ein Großteil des neu produzierten Materials bislang noch nicht die Voraussetzungen für eine Lieferung über die LME. Die gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten dürften beim Kupferpreis kurzfristig weiterhin für starke Schwankungen sorgen. Die knappe Verfügbarkeit am physischen Markt sollte das Abwärtspotenzial allerdings zumindest teilweise begrenzen. Diese Veröffentlichung wurde von ING ausschließlich zu Informationszwecken erstellt, unabhängig von den finanziellen Mitteln, der finanziellen Situation oder den Anlagezielen einzelner Nutzer.

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