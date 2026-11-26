Ölpreise kaum bewegt: Hormus-Angriffe gefährden Erholung der Rohölexporte aus der Golfregion

Investing.com - Die Ölpreise zeigten sich am Donnerstag im asiatischen Handel kaum verändert. Zwar drohen erneute Angriffe auf Tanker sowie auf die Energieinfrastruktur in Saudi Arabien die Erholung der Rohölexporte aus dem Nahen Osten abzuwürgen, gleichzeitig bremsten jedoch steigende US-Lagerbestände und die Aussicht auf einen weltweiten Angebotsüberschuss stärkere Kursgewinne aus.um 0,3 % auf $83,90 zulegte.

Brent hatte in den beiden vorangegangenen Handelssitzungen um fast 6 % zugelegt, während WTI nach einer deutlichen Erholung am Mittwoch um die Marke von $84 gehandelt wurde. Die britische Behörde für maritime Handelssicherheit meldete, dass drei weitere Schiffe auf ihrer Fahrt in östlicher Richtung durch die Straße von Hormus von Projektilen getroffen wurden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete unterdessen, ein weiterer Tanker sei auf eine Mine aufgelaufen.

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Gleichzeitig drohte Iran mit einer schärferen Kontrolle der Wasserstraße, solange Washington seine Seeblockade nicht aufhebe, Sanktionen lockere und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigebe. Die USA fordern Zugeständnisse von Iran bezüglich seines Atomprogramms. US-Vizepräsident JD Vance kam mit dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani zusammen, um die Lage in der Region zu erörtern; gravierende Differenzen zwischen Washington und Iran belasten die Verhandlungen jedoch weiterhin.