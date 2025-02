Ölpreise leicht gestiegen nach starken Verlusten

Nach deutlichen Verlusten in den beiden Tagen zuvor erlebten die Ölpreise am Freitag einen leichten Anstieg. Experten beobachten die Entwicklung genau und analysieren die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der US-Zollpolitik auf den Ölmarkt.

Die Ölpreise erlebten am Freitag einen leichten Anstieg, was als Gegenbewegung zu den deutlichen Verlusten der beiden vorhergehenden Tage interpretiert wird. Ein Barrel der Nordseesorte Brent für die Lieferung im April kostete am Morgen 75,42 US-Dollar, 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI für die Lieferung im März stieg um 33 Cent auf 71,62 Dollar. Nach einer Woche mit starken Kursschwankungen blieben die Bewegungen kurz vor dem Wochenende moderat.

Die Woche begann mit steigenden Ölpreisen, die jedoch am Mittwoch und Donnerstag aufgrund der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs unter Druck gerieten. Anleger beobachten die Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Krieges genau. In diesem Zusammenhang beginnt die Münchener Sicherheitskonferenz, die möglicherweise Einblicke in die Pläne der US-Regierung für ein Ende des Krieges geben könnte. Neben geopolitischen Themen richtet sich das Interesse der Anleger auch auf die Zollpolitik der US-Regierung. Letztlich hat US-Präsident Donald Trump eine neue Runde von wechselseitigen Zöllen auf Waren angekündigt, deren Details jedoch erst in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden sollen. Der Aufwärtstrend der letzten Tage setzte sich bei den US-Indizes auch am gestrigen Handelstag fort. Das Bild bleibt dennoch gemischt: Der Dow Jones muss sich gleich zu Beginn beweisen und einen Support verteidigen, während S&P und Nasdaq ihren Höchstständen entgegenstreben. Auch die 'Feierabend-Trader' kommen nicht zu kurz. Auch am Abend gibt es täglich noch interessante Handelsideen, sei es an den US-Börsen oder auch Indizes wie DAX, Devisen wie EURUSD, Rohstoffe wie Gold oder Kryptowährungen wie Bitcoin! Ab 09.09.2024 immer wochentäglich um 17:00 UhrDie Ölpreise sind am Donnerstag weiter gesunken, allerdings fielen die Verluste im Vergleich zum Vortag geringer aus. Ein Barrel der Nordseesorte Brent für die Lieferung im April kostete 74,17 US-Dollar, was einen Rückgang um 1,01 Dollar bedeutet. Der Preis für die US-Sorte WTI für die Lieferung im März fiel um 1,02 Dollar auf 71,59 Dollar. Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken, was die Erholung der vergangenen Handelstage vorerst stoppt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent für die Lieferung im April kostete zuletzt 76,29 US-Dollar, 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI für die Lieferung im März fiel um 76 Cent auf 72,56 Dollar.





Ölpreise Brent WTI Ukraine-Krieg Zollpolitik US-Wirtschaft

