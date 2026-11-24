Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 89,76 $ je Barrel, ein Plus von 0,4 % gegenüber dem Vortag.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 89,76 $ je Barrel, ein Plus von 0,4 % gegenüber dem Vortag.

Steigender Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen dem Iran und den USA hatte am Montag auf die Ölpreise gedrückt. Black Week bei den Bernecker Börsenbriefen: Vier Wochen"Die Actien-Börse" zum Aktionspreis Sie wollten schon immer einmal einen Blick in die Welt der Bernecker Börsenbriefe werfen? Dann bietet sich jetzt eine besondere Gelegenheit. Entdecken Sie mit „Die Actien-Börse“ einen unserer traditionsreichsten Börsenbriefe.

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F…Die Wall Street erlebt eine fulminante Gegenbewegung. Der S&P 500 gewann am Montag 4,73 %, der Nasdaq 6,51 % und der Dow Jones 3,01 %. Der VIX kam um 25% auf 25,8 Punkte zurück, nachdem er am Freitag kurzzeitig die 40 erreicht hatte. Auslöser war die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA.

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