Ölpreise sinken nach Erholung - Lagerdaten aus den USA sorgen für Verkaufsdruck

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen leichten Rückgang erlebt, nachdem sie in den vergangenen Handelstagen eine Erholung erfahren hatten. Neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA sorgten für Verkaufsdruck, da die Lagerbestände in der vergangenen Woche um neun Millionen Barrel gestiegen sind. Die offiziellen Daten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet und könnten den Markt weiter beeinflussen.

Die Ölpreis e sind am Mittwoch gesunken, was die Erholung der vergangenen Handelstage vorerst stoppt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 76,29 US-Dollar, 71 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März fiel um 76 Cent auf 72,56 Dollar. In der ersten Wochenhälfte stiegen die Notierungen noch um etwa zwei Dollar je Barrel, konnten aber nur einen kleinen Teil der Verluste seit Mitte Januar wettmachen.

Neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA sorgten jedoch für Verkaufsdruck. In der vergangenen Woche stiegen die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um neun Millionen Barrel, wie aus Daten des American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet, die weitere Impulse geben könnten. Die Lagerdaten aus den USA haben in der Regel einen starken Einfluss auf den Ölmarkt. Steigende Ölreserven belasten normalerweise die Preise





/ 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ölpreis Brent WTI Lagerdaten USA Ölmarkt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ölpreise fallen wegen Handelskrieg USA-ChinaDie Ölpreise sind am Dienstag mit der Sorge über mögliche Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China gefallen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent sank um 1,57 Dollar auf 74,39 Dollar, der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI um 2,20 Dollar auf 70,96 Dollar. China reagierte mit Gegenzöllen auf US-Waren, während Mexiko und Kanada eine Vereinbarung mit den USA zur Suspendierung von Zöllen für 30 Tage getroffen haben.

Weiterlesen »

MARKT USA/Technologiewerte vor leichter ErholungDJ MARKT USA/Technologiewerte vor leichter Erholung Nach den heftigen Vortagesverlusten im Technologiesektor dürfte die Wall Street mit leichten Aufschlägen in den Dienstag gehen. Der Aktienterminmarkt

Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Technologietitel mit moderater Erholung nach AbsturzDJ MÄRKTE USA/Technologietitel mit moderater Erholung nach Absturz DOW JONES--Nach den heftigen Vortagesverlusten im Technologiesektor erholt sich die Wall Street am Dienstag leicht. Der Dow-Jones-Index

Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Etwas fester - Technologietitel mit ErholungDJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Technologietitel mit Erholung DOW JONES--Nach den kräftigen Vortagesverlusten im Technologiesektor hat sich die Wall Street am Dienstag erholt. Der am Vortag unter die

Weiterlesen »

US-Aktienmärkte unter Verkaufsdruck: DeepSeek-Debatte weckt BedenkenDie US-Aktienmärkte stoßen am Wochenauftakt mit Verlusten an. Der Fokus liegt auf der Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek, das aufgrund seiner niedrigen Kosten und leistungsfähigen KI-Modelle unter Investoren Zweifel an den Bewertungen etablierter Technologieunternehmen weckt. Die Technologiebranche droht die stärksten Einbußen.

Weiterlesen »

Dax erreicht neues Allzeithoch, stößt aber auf VerkaufsdruckDer deutsche Aktienindex Dax erreichte am Dienstag erneut neue Allzeithochs, doch er stieß oberhalb von 21.950 Punkten auf größeren Verkaufsdruck. Marktanalysten beobachten eine vorsichtige und selektive Haltung institutioneller Investoren sowie Gewinnmitnahmen bei zyklischen Aktien.

Weiterlesen »