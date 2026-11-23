Rohöl steigt leicht auf 79,23 Dollar pro Barrel. Analysten warnen vor einem massiven Überangebot im Jahr 2027, während geopolitische Spannungen die Preise stützen.

Die Preise für Rohöl haben am Dienstagmorgen im asiatischen Handel neue Stabilität gefunden, nachdem die Märkte in den vorangegangenen Sitzungen deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Diese Preiskonsolidierung erfolgte vor dem Hintergrund, dass die befürchtete Gefahr eines drohenden Überangebots die Marktstimmung deutlich eintrübte. Diese negativen Ausblicke überwogen die anhaltenden und eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weitgehend. Investoren zeigten sich daher vorsichtig, obwohl die Konflikte in der Region weiterhin das Potenzial für Versorgungsunterbrechungen bieten.

Preisentwicklung bei West Texas Intermediate

Die Futures auf die Öl-Qualität West Texas Intermediate (WTI) legten bis 18:28 Uhr Eastern Time, was 23:38 Uhr Greenwich Mean Time entspricht, um 0,2 Prozent zu. Der Preis stieg damit auf 79,23 Dollar pro Barrel. Dieser Anstieg folgte auf einen Zeitraum, in dem die Preise zuvor erstmals seit dem Monat August unter die psychologisch wichtige Marke von 80 Dollar je Barrel gefallen waren. Die leichte Erholung deutet auf eine gewisse Erschöpfung der Verkäufer hin, bleibt aber in einem sensiblen Korridor unterhalb der 80-Dollar-Marke.

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Prognosen für Überangebot 2026 und 2027

Rohöl geriet durch die wachsende Erwartung unter Druck, dass das Angebot im vierten Quartal 2026 sowie darüber hinaus die globale Nachfrage deutlich übersteigen wird. Die Internationale Energieagentur prognostizierte kürzlich einen weltweiten Ölüberschuss von 2 Millionen Barrel pro Tag im vierten Quartal dieses Jahres. Diese Analyse verweist dabei explizit auf eine Erholung der Öl-Exporte aus den Golfstaaten, trotz der deutlich gestiegenen militärischen Spannungen in der Region. Die Förderländer im Nahen Osten bemühen sich offenbar aktiv um alternative Lieferrouten, um Engpässe in der Straße von Hormus und im Roten Meer zu umgehen. Goldman Sachs prognostizierte unlängst, dass kontinuierliche Fortschritte bei diesen logistischen Maßnahmen im Jahr 2027 zu einer beträchtlichen Angebotsschwemme führen könnten, die den Druck auf die Preise weiter erhöhen wird.

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Geopolitische Spannungen im Nahen Osten

Trotz der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten blieb der Ölpreis anfällig für negative Nachrichten aus der Wirtschaft. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen lieferten sich in dieser Woche erneut Gefechte mit Saudi-Arabien. Zudem setzte der Iran seine Raketen- und Drohnenangriffe auf umliegende Golfstaaten mit Beziehungen zu den USA fort. Dabei wurden gezielt Anlagen in Kuwait, im Irak und in Bahrain angegriffen. Diese Eskalation verdeutlicht, wie stark die regionale Sicherheitslage die globale Ölversorgung beeinflusst, auch wenn die Preise aktuell primär von fundamentaleren Angebotsdaten getrieben werden.

Politische Position von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich die Notwendigkeit weiterer militärischer Angriffe gegen den Iran heruntergespielt. Diese Aussage dämpfte kurzzeitig die Ängste vor einer umfassenden militärischen Konfrontation, die zu Versorgungsengpässen führen könnte. Gleichzeitig warnte Trump jedoch vor einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im kommenden Jahr, falls der Iran keinem Friedensabkommen zustimme. Diese gemischten Signale tragen dazu bei, dass die Märkte einerseits Entlastung spüren, andererseits aber die langfristige politische Unsicherheit als bleibendes Risiko bewerten.