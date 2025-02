ÖLPreise Steigen Leicht - Teamviewer-Aktie Spurt - Kostenloses Webinar zum Finanzmarkt

Ölpreise, Teamviewer-Aktie und kostenloses Webinar zum Finanzmarkt - die wichtigsten Nachrichten des Tages.

Ölpreise haben am Montag leichte Zuwächse verzeichnet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent für die April-Lieferung kostete am Morgen 75,03 US-Dollar, was einem Anstieg von 29 Cent gegenüber Freitag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI für die März-Lieferung stieg um 25 Cent auf 70,99 Dollar. Marktbeobachter berichteten von einem eher schwachen Handelstag. Die US-Börsen blieben während des Tages geschlossen aufgrund eines Feiertags.

In dieser Woche gibt es keine wichtigen Konjunkturdaten aus den USA, die den Markt beeinflussen könnten. Experten gehen davon aus, dass die Ölpreise durch die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg gebremst werden. Eine mögliche Einigung auf eine Waffenruhe könnte zu einer Lockerung der Sanktionen gegen Russland führen. Berichten zufolge sollen der US-Außenminister Marco Rubio und russische Vertreter über eine Lösung sprechen.Neben den Entwicklungen am Ölmarkt gibt es auch Nachrichten aus dem Technologiebereich. Die Aktie der Teamviewer-Software hat seit Ende Dezember in kurzer Zeit über 40 Prozent an Wert gewonnen. Der nächste Preiskursanstieg könnte nicht lange auf sich warten lassen.Im Bereich Finanzmärkte gibt es ein kostenloses Webinar mit Andreas Bernstein und Roland Jegen, die einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen geben werden. Neben den gängigen Indizes wie DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq werden Rohstoffe wie Gold und Rohöl analysiert. Anschließend stehen konkrete Handelsideen für die kommende Handelswoche im Fokus. Die Analyse basiert auf klassischen Charttechniken, aber auch auf volumenbasierten Handelsstrategien wie VWAP und Volume Profile. Andreas Bernstein ist unter dem Pseudonym 'Bernecker1977' seit 2001 aktiver Teil der deutschsprachigen Trading-Community. Als Referent gibt er seit 2009 sein Wissen auf diversen Veranstaltungen wie der World of Trading, Invest oder diversen Börsentagen weiter. Roland Jegen ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv und arbeitet seit 2016 als Trading-Experte bei WH SelfInvest. Er veröffentlicht regelmäßig technische Analysen zu US-Aktien für den Neobroker Freestoxx





