Die Ölpreise sind am Freitag wegen der Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten weiter gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostete 97,61 US-Dollar und damit rund ein Prozent mehr als am Vortag. Der Preis legte den vierten Tag in Folge zu und verteuerte sich seit Wochenbeginn um etwa sechs Prozent.

Die Ölpreise sind am Freitag wegen der Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten weiter gestiegen. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostete 97,61 US-Dollar und damit rund ein Prozent mehr als am Vortag.

Der Preis legte den vierten Tag in Folge zu und verteuerte sich seit Wochenbeginn um etwa sechs Prozent. Mehrere Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker haben die Befürchtung verstärkt, dass eine Ausweitung der Konflikte die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus beeinträchtigen könnte. Vom Iran unterstützte Huthi-Milizen griffen unter anderem die saudische Raffinerie Jazan an, die daraufhin vorübergehend teilweise den Betrieb einstellte. Auch die Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus bleiben hoch.

Advertisement

Advertisement

Berichte über mögliche Minentreffer sorgten für zusätzliche Unsicherheit. Zugleich nahm der Schiffsverkehr durch die Meerenge in diesem Monat zu, was den Preisanstieg begrenzte. Der Markt gewöhnt sich offenbar zunehmend an die instabile Lage. Deutlich höhere Ölpreise bis in Richtung 100 Dollar je Barrel wären vor allem dann zu erwarten, wenn die Angriffe wieder zunehmen und Fördermengen oder Exporte spürbar zurückgehen.