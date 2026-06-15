Ölpreise stürzen ab: Hoffnung auf Ende des US-Iran-Konflikts und Öffnung der Straße von Hormus

Die Ölpreise sind deutlich gefallen, nachdem die USA und der Iran eine erste Einigung über eine Friedensinitiative und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekanntgegeben haben. Der Deal sieht vor, die zentrale Schifffahrtsroute innerhalb von 30 Tagen zu öffnen und während einer 60-tägigen Waffenruhe über ein umfassenderes Abkommen zu verhandeln. Die Aussicht auf wieder steigende Ölströme lässt die geopolitische Risikoprämie im Preis zusammenschmelzen. Experten warnen jedoch, dass die vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs auf das Vorkriegsniveau von 20 Millionen Barrel pro Tag Wochen bis Monate dauern könnte.

Bedingt durch die positiven Entwicklungen im Nahost-Konflikt erleben die Ölpreise einen deutlichen Rückgang. Händler und Analysten reagieren auf die Nachricht, dass die USA und der Iran eine erste Einigung erzielt haben, welche die Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus vorsieht.

Diese Meerenge ist für den globalen Energiemarkt von entscheidender Bedeutung, da etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggasversorgung durch sie transportiert wird. Der Wegfall der geopolitischen Risikoprämie führt zu fallenden Preisen für Rohöl. Nordsee-Öl der Sorte Brent verbilligte sich um 4,10% auf 83,75 US-Dollar je Barrel, US-Leichtöl der Sorte WTI gab um 4,7% auf 80,87 Dollar nach. Diese Preise sind die niedrigsten seit März





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