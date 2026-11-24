Ölpreise uneinheitlich: Angriffe in der Straße von Hormus nehmen zu – Angebotsüberhang und schwache Margen belasten

Investing.com - Die Ölpreise gaben am Mittwoch nach und büßten einen Teil ihrer Gewinne aus der vorangegangenen Sitzung wieder ein. Anzeichen für ein steigendes Rohölangebot sowie schwächelnde Märkte für raffinierte Kraftstoffe drückten auf die Stimmung, wenngleich erneute Angriffe auf die Schifffahrt im Umfeld der Straße von Hormus die geopolitischen Risiken hoch hielten.

) um 0,5 % auf 81,66 $ fiel. In der vorigen Handelssitzung hatte WTI noch um 2,4 % zugelegt, und Brent schloss oberhalb der Marke von 91 $. Die Schifffahrtsaufsichtsbehörde UK Maritime Trade Operations meldete, dass drei weitere Schiffe auf ihrer Fahrt in östlicher Richtung durch die Straße von Hormus von Projektilen getroffen wurden.

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Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete separat, dass am Dienstag ein vierter Tanker auf eine Mine aufgelaufen sei, was die Serie von Attacken auf die kommerzielle Schifffahrt weiter verlängert. Teheran drohte damit, die Kontrollen über die Seestraße so lange zu verschärfen, bis seine Forderungen erfüllt seien – darunter die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, Sanktionserleichterungen sowie die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte.

US-Vizepräsident JD Vance traf sich mit dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, um die regionalen Entwicklungen zu erörtern; dennoch liegen die Positionen zwischen Washington und Teheran in den Verhandlungen weiterhin weit auseinander. NBC berichtete zudem, dass US-Regierungsvertreter erwägen, gezielt gegen die Führungsspitze von Iran vorzugehen. Unterdessen griffen die Spannungen auf Saudi Arabien über, wo bei einem Huthi-Angriff auf ein Hochhaus im Finanzdistrikt von Riad zwei saudi-arabische Staatsbürger sowie neun ausländische Staatsangehörige verletzt wurden.

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Trotz des Wiederaufflammens der Feindseligkeiten haben die Rohölexporte aus dem Persischen Golf in den vergangenen Monaten zugelegt. Ein zentraler Timespread für, der Leitmarke für den Nahen Osten, rutschte diese Woche zudem in eine bärische Struktur ab – ein klares Signal dafür, dass das kurzfristige Angebot die Nachfrage derzeit übersteigt. Analysten von ANZ warnten davor, dass die sichtbare Entspannung der Angebotslage erhebliche Verwundbarkeiten verdeckt.

Die Rohölexporte aus dem Persischen Golf blieben nach wie vor stark beeinträchtigt; der Öldurchsatz durch die Straße von Hormus liege bei lediglich 49 % des Normalniveaus. Obwohl sich Lagerbestände und Produktverfügbarkeit etwas verbessert hätten, blieben die weltweiten Bestände extrem niedrig und die verfügbaren freien Förderkapazitäten seien praktisch erschöpft. Dadurch sei der Markt im Falle weiterer Lieferunterbrechungen anfällig für kräftige Kursrallys, hieß es in einer Research-Note.

Im Vorfeld des Thanksgiving-Feiertags dürften die Handelsvolumina am Mittwoch geringer ausfallen, was Kursausschläge zusätzlich verstärken könnte. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick im weiteren Tagesverlauf zudem auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die offiziellen Rohöllagerbestände. Wie Bloomberg News meldete, stiegen die US-Rohölvorräte laut dem American Petroleum Institute in der vergangenen Woche um 100.000 Barrel. Die Benzinbestände verharrten unverändert, während die Destillatvorräte um 1,6 Millionen Barrel zulegten.

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