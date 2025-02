Olsen Tuck: Der neueste Haartrend der New York Fashion Week

Der Trend 'Olsen Tuck', inspiriert von den Zwillingsschwestern Mary-Kate und Ashley Olsen, sieht vor, die Haare in den Kragen eines Kleidungsstücks zu stecken. Der Look wurde auf der New York Fashion Week bei verschiedenen Marken wie Khaite, Calvin Klein und Altuzzara gesehen. Hairstylisten schätzen den 'Olsen Tuck' für seine Lässigkeit und Eleganz.

Die Zwillingsschwestern Mary-Kate und Ashley Olsen , ehemalige Schauspielerinnen und Designerinnen des Mode labels The Row, haben im Laufe der Jahre unzählige Mode - und Beauty-Trends inspiriert. Der neueste Look, der von dem Duo inspiriert wurde, ist ein hybrider Beauty- und Mode moment, der auf TikTok als 'The Olsen Tuck ' bezeichnet wird.

Was ist der Olsen Tuck? Der Olsen Tuck ist die einfache Lösung für die uralte Frage 'Wohin mit all meinen Haaren, wenn ich etwas mit einem großen Kragen trage?' – einfach in den Kragen stecken. Egal, ob Sie einen dicken Zopfstrickpullover, einen flauschigen Shearling-Mantel oder einen übermäßig voluminösen Loewe-Schal tragen, dies ist die ultimative Haarlösung. Sogar die Met Gala ist ein Olsen Tuck Anlass – 2017 trug Ashley ihr blondes Haar unter einem lindgrünen Kragen als Teil ihres Rei Kawakubo-inspirierten Ensembles. 'Die ganze Begeisterung für die Olsens, sowohl in der Mode als auch in der Beauty, basiert auf ihrer Mühelosigkeit', erzählt mir mein Kollege und Olsen-Fan Christian Allaire, als ich ihn über unseren Schreibtisch-Teiler hinweg befrage. 'Das mit den Haaren ist etwas, das Celine in den 2010er Jahren gemacht hat, und das erinnert sehr an ihre ganze Ausstrahlung.' Apropos Celine: Der Olsen Tuck ist ein Haarstyling, für das Phoebe Philo, Kreativdirektorin von Celine von 2008 bis 2017, sowohl bei sich selbst als auch beim Beauty-Look ihrer Models bekannt ist. Vielleicht könnte man argumentieren, dass der Trend Philo Tuck heißen sollte – aber TikTok hat den Look längst mit den Stilikonen ihrer Generation verbunden. 'Er ist lässig, aber sexy', sagt Hairstylist Guido Palau hinter der Bühne bei Khaite über den Look. Bei der Herbstshow 2025 der Marke liefen eine Handvoll Models über den kreisförmigen Laufsteg, wobei sie ihre Haare in Pelz-, Strick- und Wollkragen steckten, die von Catherine Holstein entworfen wurden. Der Look wurde auch bei Calvin Klein, Altuzzara und auf Phil Ohs Streetstyle-Fotos in New York City gesichtet. Olsen Tuck, Philo Tuck, Khaite Tuck: wie auch immer Sie es nennen wollen – so werden wir unsere Haare im kommenden Herbst tragen. Dieser Artikel erschien ursprünglich auf VOGUE.com.





