Oluwaseun Adewumi: Herthas Toptorjäger und möglicher Österreicher-Prospect

Oluwaseun Adewumi trifft effizient für Hertha Berlin und fesselt Ralf Rangnik. Die Zukunft des Leihspielers vom FC Burnley ist ungewiss, da eine Kaufoption fehlt.

Oluwaseun Adewumi hat sich bei Hertha BSC als einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Berliner etabliert. Der 21-jährige Österreich er zeigt in der aktuellen Saison eine bemerkenswerte Form, die ihm den Status als aktuell heißeste Personalie im Kader einbringt. Seine Leistungen auf dem Feld haben sowohl die Fans als auch die Vereinsführung überzeugt und wecken gleichzeitig Interesse aus dem Ausland.

Effiziente Torquote und herausragende Statistiken

Adewumi hat in der laufenden Saison insgesamt fünf Tore erzielt und teilt sich mit Kapitän Josip Brekalo den Titel des besten Torschützen seiner Mannschaft. Dabei ist seine Effizienz unvergleichlich hoch, da er diese Treffer in nur 632 Spielminuten erzielt hat. Im direkten Vergleich absolvierte Josip Brekalo auf der linken Seite 986 Minuten auf dem Platz, was Adewumis Quote umso beeindruckender macht. Mit einem Durchschnitt von 126,4 Minuten pro Tor rangiert Adewumi drittbester Torschütze der Liga.

Also read Deyovaisio Zeefuik setzt Hertha BSC durch: Trainer Leitl vertraut auf Power

Nur die Stürmer Zoma von Nürnberg mit 92 Minuten pro Tor und Ceesay von St. Pauli mit 116 Minuten pro Tor sind effizienter. Knapp hinter Adewumi folgt Robert Glatzel von Wolfsburg mit 129 Minuten pro Treffer. Spitzenstürmer wie Fabian Reese, der 191 Minuten pro Tor benötigt, oder sein Mitspieler Brekalo mit 197 Minuten, haben eine deutlich geringere Ausbeute. Diese Zahlen unterstreichen die aktuelle Leistungsstärke des Rechtsaußen.

Historischer Vergleich und Karrieredaten

Die elf Einsätze, in denen Adewumi fünf Mal getroffen hat, markieren die beste Saison seiner bisherigen Karriere. Bei Cercle Brügge in Belgien erzielte er zuvor fünf Tore in 32 Spielen, darunter Ligaspiele und Playoffs. Für Dundee FC in Schottland traf er viermal in 28 Partien, welche die Liga und die Abstiegsrunde umfassten. Bei Floridsdorfer AC in Österreichs zweiter Liga stand er 51 Mal auf dem Feld und fand viermal das Tor.

Advertisement

Sein Spielstil zeichnet sich durch starke Dribblings und intelligente Tiefenläufe aus, die die Defensive der Gegner schwer belasten. In den jüngsten Topspielen gegen Wolfsburg mit einem 2:1-Sieg und gegen Kaiserslautern mit einem 3:0-Erfolg steuerte er jeweils einen Treffer bei. Seine Spielweise verwirrte die Gegner nicht nur offensiv, auch defensiv überzeugte er durch aggressives Pressing und erfolgreiche Zweikämpfe.

Interesse von Ralf Rangnick und Nationalmannschaft

Die Auftritte von Oluwaseun Adewumi haben das Auge von Österreichs A-Nationaltrainer Ralf Rangnick gefunden. Der Trainer hat den Spieler, der sich im Oktober mit einem Tor von der U21-Nationalmannschaft verabschiedete, längst auf seiner Liste notiert. Adewumi steht bereits zum zweiten Mal auf Abruf bei Rangnick. Eine Nominierung ins A-Team erscheint aufgrund der aktuellen Form nur noch als Frage der Zeit.

Die Nationalmannschaft Österreichs beobachtet die Entwicklung des Stürmers aufmerksam. Die Kombination aus altersbedingter Eignung für die U21 und der jetzigen Leistung auf Profiebene macht ihn zu einem attraktiven Kandidaten für den Kader von Ralf Rangnick. Die Leistungen bei Hertha BSC dienen als direkte Sprungbretter für eine mögliche A-Nominierung.

Offene Zukunft und Verträge bei Hertha und Burnley

Die Zukunft von Oluwaseun Adewumi bei Hertha BSC ist aktuell ungewiss. Die Berliner wollen den Spieler gerne fest im Verein halten, verfügen jedoch über keine Kaufoption. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2028 beim englischen Erstligisten FC Burnley. Die Lage in der Championship in England gestaltet sich schwierig, da Burnley aktuell auf Platz 16 steht und um den Abstieg in die Drittklassigkeit bangt.

Advertisement

Da eine Verpflichtung durch Hertha ohne Kaufoption nicht direkt möglich ist, bleiben andere Optionen für den Spieler offen. Internationale Top-Ligen in Europa haben das Interesse an dem Torjäger geweckt. Während Adewumi bei Hertha weiterhin beeindruckt, bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen mit dem Mutterverein und potenziellen neuen Arbeitgebern entwickeln werden.