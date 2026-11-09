Judoka und dreifacher Olympiasieger Teddy Rinder kündigt seine Kandidatur für das französische Präsidentenamt an. Er will sich gegen Extremismus stellen und das Land zusammenführen.

Der dreifache olympische Judokämpfer Teddy Rinder kündigte an, bei den kommenden französischen Präsidentschaftswahl en zu kandidieren. Der 37-Jährige erklärte in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien, dass er nicht länger tatenlos zusehen wolle, wie das politische Chaos in Frankreich zunimmt. Seine Entscheidung, sich für das höchste Staatsamt zu bewerben, markiert einen radikalen Wechsel seiner Karriere weg vom Sport hin in die politische Arena.

Kandidaturauslöser und politischer Kontext

Teddy Riner begründet seinen Schritt mit der wachsenden sozialen Unruhe und den anhaltenden Krawallen, die seit Monaten die französischen Straßen prägen. Der Sportstar fühlt sich verantwortlich, nicht nur als Athlet, sondern als engagierter Bürger zu handeln. Er kritisiert direkt die Polarisierung der Gesellschaft und warnt vor einer Wahl, die nur noch extreme Alternativen zulässt. Für Riner ist das Risiko, die Situation zu akzeptieren, größer als das Risiko, selbst in die Politik einzusteigen.

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Kritik an politischen Lagern und Wähleransprache

In seinen Aussagen spricht Rinder indirekt die beiden großen politischen Extreme an, die aktuell in den Umfragen dominieren. Der linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon erreicht laut aktuellen Erhebungen vierundzwanzig Prozentpunkte, während Marine Le Pen mit ihrem rechten Lager Rassemblement National bei fünfunddreißig Prozentpunkten liegt. Riner selbst weist darauf hin, dass er sich keinem bestimmten politischen Lager zugehörig fühlt. Stattdessen richtet er sich an alle Franzosen, die große Träume haben, mit dem Slogan Das Frankreich, das wir wollen. Er akzeptiert die mögliche Kritik, als verrückt zu gelten, da er sich weigert, das Chaos hinzunehmen.

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Vergangenheit im Sport und Zukunftsvisionen

Riners Popularität stützt sich auf seine beeindruckende sportliche Laufbahn. Er ist der einzige Judoka, der dreimal olympisches Gold im Schwergewicht gewann. Sein Status als Nationalheld gab ihm im Juli zweiundzwanzig Vierzig als einen der beiden Fackelträger das Privileg, bei den Olympischen Spielen in Paris das olympische Feuer zu entzünden. Neben Leichtathletin Marie-José Pérec trug er diese symbolträchtige Rolle. Diese Anerkennung durch den Sportkontext nutzt er nun, um seine politische Botschaft zu unterstreichen.

Präsidiumswechsel und nächste Schritte

Die bevorstehende Wahl findet vor dem Hintergrund eines grundlegenden politischen Umbruchs statt. Der aktuelle Präsident Emmanuel Macron beende im kommenden Mai seine verfassungsmäßig erlaubte zweite Amtszeit. Da er keine dritte Amtszeit antreten darf, muss die Bevölkerung einen neuen Staatsoberhaupt wählen. Riner sieht seine Kandidatur als Möglichkeit, eine Alternative zur aktuellen Polarisierung zu bieten. Er bleibt offen für die Zukunft und hat sogar überlegt, als möglicher Präsident bei den Olympischen Spielen zweiundzwanzig Acht in Los Angeles anzutreten. Dies sei jedoch davon abhängig, ob das Amt es ihm erlaube und die Bevölkerung ihm das Vertrauen schenke.