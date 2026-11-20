Olympiasieger Andreas Wellinger verpasst als 55. die Qualifikation im Skisprung-Weltcup. Auch Ben Bayer scheitert knapp. Nur Pius Paschke startet für Deutschland.

Ein harter Auftakt für den deutschen Skisprung-Kader beim Saisonstart in Norwegen. Der Olympiasieger Andreas Wellinger scheiterte beim Qualifying zum Weltcup in Lillehammer überraschend bereits in der ersten Runde und verpasste damit den Start im Hauptwettbewerb am Samstag. Auf der Lysgaardsbakke schaffte er keine fliegenden Sprünge, was ihn auf Rang 55 und damit direkt hinter dem Qualifikationscut landete.

Fehlstart ohne Punktevergabe

Andreas Wellinger stand am Samstagvormittag unter enormem Druck, konnte die Anforderungen der Schanze aber nicht erfüllen. Sein einziger Sprung reichte nur für 108 Meter Länge. Damit erhielt er lediglich 65 Punkte in der Wertung. Da sich nur die besten 50 Springer für das finale Einzelspringen qualifizieren, war sein Weltcup-Traum an diesem Morgen bereits beendet.

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Team-DSD scheitert mit zwei Athleten

Auch für sein Teamkollege Ben Bayer verlief der Start nicht nach Plan. Bayer, der sich vor Saisonbeginn hohe Ziele gesetzt hatte, verfehlte die Qualifikation um einen denkbar knappen Margin. Mit 108 Metern und 65,3 Punkten belegte er den 54. Platz. Er scheiterte damit um nur 3,7 Punkte an der erforderlichen Qualifikationsgrenze für das Hauptfeld.

Pius Paschke rettet die Ehre

Als einziger deutscher Springer der Top-30 schaffte der Routinier Pius Paschke den Sprung ins Hauptfeld. Er demonstrierte stabile Leistungen und legte 130 Meter zurück. Mit 104,6 Punkten sicherte er sich den 14. Platz und ist damit der einzige Deutsche unter den besten 30 Athleten.

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Norwegischer Dreifacherfolg der Gastgeber

Die heimatlichen Fans feierten einen klaren Sieg ihrer Athleten. Isak Andreas Langmo gewann die Qualifikation mit herausragenden 135,5 Metern und 119,8 Punkten. Ihm folgten Kristoffer Eriksen Sundal und Marius Lindvik auf den Plätzen zwei und drei. Dies markiert einen dominanten Dreifacherfolg für Norwegen in der Qualifikationsrunde.

Ausblick auf das Finale

Das Hauptevent der Herren beginnt am Samstag um 16.50 Uhr. Bester Nicht-Norweger ist der Pole Kacper Tomasiak auf Platz vier. Der Japaner Ryoyu Kobayashi und Sloweniens Domen Prevc gehören ebenfalls zum Spitzenfeld. Philipp Raimund und Felix Hoffmann müssen im Hauptwettbewerb nachlegen, um ihre Platzierungen zu behaupten.