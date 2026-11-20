Kristina Vogel, dreifache Olympiasiegerin und Bundespolizistin, wäre offen für ein Modeling im Playboy. Chefredakteur Florian Boitin reagiert positiv auf das Angebot der Sportlerin.

Dreifache Olympia siegerin und 17-fache Weltmeisterin Kristina Vogel hat ein lang gehegtes Privatziel enthüllt: Sie wäre offen für ein Fotoshooting im deutschen Playboy -Magazin. Die 36-Jährige, die seit einem schweren Trainingsunfall vor acht Jahren im Rollstuhl sitzt, nutzt diese Gelegenheit, um Vorurteilen über Sexualität und Körperbild entgegenzuwirken. Sie möchte der Welt zeigen, dass Attraktivität und eine Behinderung keine Gegensätze sind.

Sportlegende als erste Rollstuhlfahrerin im Magazin

Ein Nackt-Shooting im deutschen Playboy wäre ein historisches Signal. Kristina Vogel wäre die erste Frau im Rollstuhl, die sich für das ikonische Magazing ablichten ließe. Zuvor posierten bereits US-Amerikanerinnen wie Ellen Stohl im Jahr 1987 oder Sharry Konopski im Jahr 1997 nach ihren jeweiligen Querschnittslähmungen für die amerikanische Ausgabe. Für die ehemalige Bahnradsportlerin ist dies kein Grund zur Scham, sondern eine Chance zur Repräsentation.

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Die Sportlerin betonte gegenüber BILD, dass sie keinen Einwand dagegen habe. Sie wisse nicht, dass der Playboy jemals ein Playmate mit Behinderung gehabt habe. Ihr Ziel ist es, zu demonstrieren, dass eine Frau im Rollstuhl authentisch sexy sein kann. Sie müsse dabei nicht zwangsläufig ihren Genitalbereich zeigen, wollte aber ihre körperliche Präsenz und ihr Selbstbewusstsein in den Vordergrund stellen.

Spannungsfeld zwischen Sportlerkarriere und Polizeitradition

Es gibt jedoch einen besonderen Aspekt, den die Bundespolizistin vorab klären muss. Da sie als Beamtin auf Lebenszeit arbeitet und gemeinsam mit einem Kollegen Bundespolizistinnen im Radsport betreut, könnte ein solches Engagement auf Widerstand stoßen. Vogel gab an, dass sie das Shooting zuvor bei der Polizei abklären müsste.

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Sie vermutet, dass die Vorgesetzten oder die Disziplinarkammern Bedenken regarding des Imagekonflikts haben könnten. Daher wäre sie gezwungen, nachzufragen, wie weit die künstlerische Freiheit in Bezug auf Nacktheit bei einer aktiven Beamten geht. Dies stellt eine Hürde dar, die nicht rein finanziell, sondern dienstrechtlich bedingt ist.

Persönliches Glück und geplante familiäre Zukunft

Neben der Karriereplanung steht das persönliche Glück im Vordergrund. Das Paar ist seit dem 55. Ball des Sports in Frankfurt im Februar 2026 gemeinsam aufgetreten. Die Eheleute heirateten im Juli 2025 nach einer 20-jährigen Beziehung. Der Ehemann Michael Seidenbecher ist 42 Jahre alt und unterstützt seine Frau konsequent.

Die beiden wünschen sich Nachwuchs und planen in naher Zukunft eine Familie. Vogel, die gerade 36 Jahre alt geworden ist, betonte in einem Interview, dass sie noch nicht scharf schießen, aber Kondome verwenden würden. Dieser Schritt zeigt ihre Offenheit für die Zukunft und ihre Planungssicherheit trotz der körperlichen Einschränkungen.

Positive Reaktion der Medienverantwortlichen in München

Die Idee hat bereits Früchte getragen. Chefredakteur Florian Boitin, 59 Jahre alt, reagierte positiv auf das Interesse der Sportlerin. Er beschreibt Vogel als bemerkenswerte Persönlichkeit, eine große Sportlerin und eine beeindruckende Kämpferin. Seine Position ist klar: Die körperliche Beeinträchtigung ändert nichts an ihrer Attraktivität.

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Boitin äußerte, es wäre dem Verlag eine Ehre und eine Freude, eine so starke und faszinierende Frau auf dem Cover des Playboy zu sehen. Diese Bestätigung durch die Redaktion ebnet den Weg für mögliche Verhandlungen. Die Kombination aus sportlicher Exzellenz, politischer Ämter und persönlicher Resilienz macht Vogel zu einer einzigartigen Kandidatin.