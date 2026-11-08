Das Olympiastadion Baku hat neue Laborergebnisse vorgelegt, die keinen Legionellen-Befall nachweisen. Die Vorwürfe gegen die Wasserqualität im Stadion sind damit als unbegründet zurückgewiesen.

Das Olympiastadion in Baku hat die Vorwürfe des Borussia Dortmund regarding einer möglichen Gesundheitsgefahr durch das Stadionwasser offiziell und abschließend widerlegt. Die Verantwortlichen des Stadions haben neue, umfassende Laboruntersuchungen veröffentlicht, die eindeutig belegen, dass keine Legionellen im Wassersystem nachgewiesen wurden. Diese Ergebnisse entkräften die Bedenken, die der BVB kurz nach seinem 2:1-Sieg bei Sabah FK am 20. Oktober geäußert hatte.

Damit ist nach Ansicht der Stadionleitung eine langjährige Debatte um die Hygienestandards in der armenischen Hauptstadt beigelegt. Die offizielle Stellungnahme betont, dass die Wasserproben in verschiedenen renommierten Labors analysiert wurden und stets im Einklang mit den geltenden Sicherheitsstandards blieben. Die zuvor bestehenden Unsicherheiten der Dortmunder Profis haben somit keine wissenschaftliche Grundlage.

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Ursprung der Kontroverse um Duschen und Reise

Der Konflikt begann unmittelbar nach dem Champions-League-Spiel gegen Sabah FK, als die Dortmunder Mannschaft das Olympiastadion verließ, ohne die dortigen Dusch facilities zu nutzen. Trainer Niko Kovac erläuterte damals, dass das Team vom Stadionpersonal angewiesen worden sei, nicht im Stadion zu duschen, sondern die Einrichtungen im Hotel zu nutzen. Diese Anweisung führte zu einer schnellen Rückreise der Spieler, was damals für Verwunderung sorgte.

Sportdirektor Ole Book führte die Vorsichtsmaßnahme damals mit den Bedingungen vor Ort begründet. Er äußerte sarkastisch, dass die Duschen im Hotel "einladender" gewesen wären, da der Duschbereich im Stadion nicht als ganz schick empfunden wurde. Diese Aussage wurde von der Stadionverwaltung zu der Zeit als unangebracht und ohne Grundlage kritisiert, da das Wassersystem zu diesem Zeitpunkt bereits als sicher galt.

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Laboruntersuchungen und offizielle Stellungnahme

Um die Vorwürfe endgültig auszuräumen, hat das Olympiastadion jetzt eine umfassende Überprüfung der Wasserproben in Auftrag gegeben. Die Proben wurden unter anderem vom Zentrallabor der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen Aserbaidschans sowie von der MediClub-Klinik untersucht. Alle durchgeführten Tests kamen zu demselben eindeutigen Ergebnis: Es lassen sich keinerlei Legionellen im Wassersystem des Stadions feststellen.

In einer Pressemitteilung drückte das Stadion seine Enttäuschung darüber aus, dass unbegründete Aussagen ohne wissenschaftliche Basis gemacht wurden. Man betonte, dass die bisherigen Behauptungen über eine Gefährdung der Gesundheit von Sportlern nicht haltbar seien. Die Stadionleitung weist darauf hin, dass das Wasserversorgungssystem durchgehend die höchsten Qualitätsstandards erfüllt und somit für alle Nutzer sicher ist.

Auswirkungen auf den FC Barcelona und weitere Spiele

Die Klarstellung ist von besonderer Bedeutung für den nächsten Großveranstalter im Olympiastadion, den FC Barcelona. Der spanische Rekordmeister ist als nächster Champions-League-Gast in Baku geplant und hatte auf die Enthüllungen des BVB reagiert. Die Stadionverwaltung versichert dem Katalanischen Verein direkt, dass keine Gründe für Besorgnis bestehen und die Wasserqualität einwandfrei ist.

Der FC Barcelona hat die Informationen der Stadionleitung zur Kenntnis genommen und kann unbesorgt in die Partie gehen. Die nun vorliegenden Laborbefunde dienen als offizielles Bekenntnis zur Sicherheit der Infrastruktur. Damit sind alle Zweifel an den hygienischen Bedingungen im Stadion für die bevorstehenden Spiele beseitigt. Der Vorfall um die Duschen beim BVB bleibt somit ein einmaliges Ereignis, das durch transparente Kommunikation gelöst wurde.