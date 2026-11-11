Das IOC hat die Nordische Kombination für die Olympischen Spiele 2030 aus dem Programm gestrichen. Der Sportler Vinzenz Geiger erklärt, welche Konsequenzen diese Entscheidung für Athleten, Verbände und die Förderung hat. Die langfristige Zukunft der Kombination liegt in Gefahr, denn die Olympische Plattform ist die Finanzbasis der Sportart.

In den letzten Tagen hat die kabarettistische Wahl seitdem die Stimmung in der nordischen Kombination erschüttert: Das International Olympic Committee ( IOC) hat die Sport art für die Olympischen Spiele 2030 aus dem Programm gestrichen.

Die Gründe und die Konsequenzen wurden zwischen den Athleten, den Verbänden und den Medien genau diskutiert, und die Athleten fühlen sich bis auf das Schlimmste betrogen. Vor allem die Nachwuchsförderung, die Türe zur olympischen Karriere und die finanzielle Grundlage des Sports werden damit stark gefährdet. In einem aufwändigen Interview erklärte der 29-jährige Kombinierer Vinzenz Geiger von Österreich, was er für ein Skandal hätte und wie sich die Entscheidung des IOC auf die Zukunft seiner Sportart auswirkt.

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Trainingserfolg wird vom IOC ruiniert

Geiger war zu Beginn der Saison noch Vollgas. Sein Trainingslager lag in Slowenien, wo er zusammen mit der Nachwuchsmannschaft bei einer intensiven Vorbereitung die ganze Woche damit verbrachte, Heile für die kommenden Wettbewerbe zu locken. Seine Stunden im Hochseetal führten zu beeindruckenden Zeiten und zwei Goldmedaillen vor dem heimischen Publikum. Doch beim Ende des Trainings kam die Nachricht - ein kurzer, harmlos wirkender Text im Team-Chat, berichtet er - und plötzlich startete der Wasserkessel.

Alle waren schockiert, weil das Team schon viele Hinweise wahrgenommen hatte, dass die Bundesregierung und die internationalen Gremien noch über den olympischen Status bangen. Die Stimmung war zunehmend "naiv" - und das war die falsche Einstellung. Nun jedoch ist die Entscheidung des IOC hasdis von einem beinahe unumstößlichen Eindruck erneuert. Für die jungen Athleten folgt die Nachricht einen tragischen Wendepunkt: Der Traum, für die Olympischen Spiele zu konkurrieren und Gold zu holen, wird abgetragen.

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Die Sportler zittern. Viele von ihnen fragen sich jetzt, ob sie die Sportart weiterverfolgen wollen. Der Olympische Lauf, vorausgesetzt von staatlicher Förderung und von der Sponsorengenosse, ist in der Nordic Combined die einzige Möglichkeit, geeignet zu bleiben, um die jeweilige Sportart überhaupt auf beachtliche Niveau fortzusetzen. Ohne olympische Einbindung wirken die "Riegel" imperial, und die Nachwuchsförderung fällt in den Abgrund.

Geiger ruft Solidarität für Sport

Geiger ruft nach solidarity: "Ich musste das erste Mal Olympa an sich diller hören, bekommt keine s, Das IOC hat Zeichnung gezeigt, die sich laut Geiger von nun an richten und […]"