Omar Artan: FIFA zahlt volle Gage trotz US-Einreiseverbot - UEFA setzt ihn beim Super Cup ein

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan erhält von der FIFA die volle Prämie für die Klub-WM, obwohl ihm die USA die Einreise verweigerten. Die UEFA hat ihn nun für den Super Cup nominiert.

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan sorgt für Schlagzeilen, noch bevor die FIFA -Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA überhaupt begonnen hat. Der 34-Jährige, der im vergangenen Jahr zum afrikanischen Schiedsrichter des Jahres gekürt wurde, sollte eigentlich bei dem prestigeträchtigen Turnier an der Seitenlinie stehen.

Doch daraus wird nichts: Bei seiner Ankunft am Flughafen von Miami wurde Artan von den US-Behörden abgewiesen und zur Rückkehr gezwungen. Die Begründung der US-Einwanderungsbehörden wiegt schwer: Sie werfen dem Unparteiischen vor, Kontakte zu mutmaßlichen terroristischen Organisationen zu unterhalten. Omar Artan selbst weist diese Vorwürfe entschieden zurück. In einem Interview mit der New York Times betonte er, dass er alle erforderlichen Dokumente und Visa vorgelegt habe und keine Erklärung für die Zurückweisung habe.

Er fühle sich ungerecht behandelt und sehe seine Karriere und seinen Ruf beschmutzt. Trotz der verweigerten Einreise und dem damit verbundenen Ausfall für die FIFA-Klub-WM zeigte sich der Fußball-Weltverband großzügig. Wie die BBC berichtete, wird Artan seine volle Prämie für das Turnier erhalten, obwohl er kein einziges Spiel pfeifen kann. Die genaue Höhe der Prämie ist nicht bekannt, doch für Spitzenreferees liegen die Zahlungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Entscheidung der FIFA wird in Fußballkreisen kontrovers diskutiert: Einige loben die Solidarität, andere kritisieren, dass hiermit ein falsches Signal gesendet werde. Während Artan immer noch gegen die US-Entscheidung kämpft, gibt es auch positive Nachrichten für den somalischen Referee. Die UEFA hat ihn überraschend für den UEFA Super Cup 2025 nominiert, der am 12. August in Salzburg stattfinden wird.

Dabei treffen der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und der Europa-League-Sieger Aston Villa aufeinander. Artan soll die Partie als Hauptschiedsrichter leiten. Diese Nominierung ist eine enorme Wertschätzung für den Unparteiischen, der trotz der politischen Verwicklungen auf höchstem europäischen Niveau eingesetzt wird. Die UEFA betonte, dass die Auswahl allein nach sportlichen Kriterien erfolgt sei und man von den US-Vorwürfen keine Kenntnis habe, die einer Überprüfung nicht standhalten würden.

Artan selbst zeigte sich erfreut über die Chance und versprach, sein Bestes zu geben. Der Fall wirft jedoch grundsätzliche Fragen auf: Wie können derartige Vorwürfe gegen einen internationalen Schiedsrichter erhoben werden, ohne dass konkrete Beweise vorliegen? Und welche Rolle spielen politische Spannungen zwischen den USA und Somalia? Somalia leidet seit Jahrzehnten unter Bürgerkrieg und Terrorismus, und die USA haben wiederholt Reisebeschränkungen für somalische Staatsbürger verhängt.

Artan könnte ein Opfer dieser pauschalen Verdächtigungen geworden sein. Die FIFA hat angekündigt, den Fall weiter zu verfolgen und sich für eine Klärung der Vorwürfe einzusetzen. Auch die somalische Regierung hat protestiert und fordert eine Aufhebung des Einreiseverbots. Für Artan steht nun der Super Cup im Fokus, doch die Schatten der Vergangenheit werden ihn noch lange begleiten.

Der Referee hofft, dass er durch seine Leistungen auf dem Platz seinen Kritikern das Gegenteil beweisen kann. Es bleibt abzuwarten, ob die USA ihre Entscheidung überdenken oder ob Artan auf unabsehbare Zeit auf der schwarzen Liste bleibt. Eines ist jedoch klar: Der Fall des Omar Artan hat die Fußballwelt aufgerüttelt und zeigt, dass selbst die besten Schiedsrichter nicht vor politischen Verwicklungen gefeit sind





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