Omeds neuer Song 'DieTalahomo' und die Herausforderung als schwuler Rapper

Omed, ein junger Rapper aus Bonn, arbeitet an seinem neuen Song 'DieTalahomo'. Der Song soll eine negative Bezeichnung für migrantische Männer thematisieren. Omed teilt seine Erfahrungen als schwuler Rapper und spricht über seine Kindheit in Tannenbusch.

Omed , ein junger Rapper, steht im Tonstudio und arbeitet an seinem neuen Song 'DieTalahomo'. Der Song soll eine negative Bezeichnung für migrantische Männer thematisieren. Omed teilt seine Erfahrungen als schwuler Rapper und spricht über seine Kindheit in Tannenbusch .

Er erzählt, wie er Musik von Schwester Ewa und Bonner Rappern wie SSIO gehört hat und wie er sich als kleiner Junge gefühlt hat, als er diese Musik hörte. Omed spricht auch über seine Herausforderung, als schwuler Rapper aufzutreten und sich selbst zu fordern. Sein Ziel ist es, dass Menschen, die an Schwulen-Rap denken, auch an ihn denken.

Im Hintergrund berichtet die Nachrichten von verschiedenen Ereignissen in Bonn, wie dem Fußballspiel zwischen Bonn und Bayern, der Suche nach der Mini-Chance auf das Finale, und einem Armbrust-Schützen, der vor Gericht steht





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