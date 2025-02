Omega-3-Fettsäuren: Verlangsamung des biologischen Alters

Eine neue Studie zeigt, dass die regelmäßige Einnahme von Omega-3-Fettsäuren den biologischen Alterungsprozess verlangsamen kann. Die Probanden, die täglich ein Omega-3-Präparat einnahmen, waren biologisch betrachtet drei Monate jünger als Personen, die kein Omega-3 einnahmen.

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Aufnahme von einem Gramm Omega-3-Fettsäuren täglich den biologischen Alterung sprozess verlangsamen kann. Genauer gesagt: Die Probanden, die täglich ein entsprechendes Omega-3-Präparat einnahmen, waren biologisch betrachtet drei Monate jünger als Personen, die kein Omega-3 einnahmen. Die Ergebnisse waren unabhängig von anderen möglichen Faktoren wie Geschlecht oder BMI aufgetreten.

Für eine bessere Einordnung der Untersuchung betonen die Forschenden jedoch, dass es bisher keinen anerkannten Goldstandard für die Betrachtung des biologischen Alters gibt. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren und spielen eine wichtige Rolle für ein gesundes Leben. Sie stärken die Immunabwehr, unterstützen die Gehirngesundheit und sind ein wichtiger Baustein der körpereigenen Zellmembranen. Auch für die Produktion verschiedener sogenannter Gewebshormone (Botenstoffe) spielen Omega-3-Fettsäuren eine Rolle. Auch wenn das Fazit der Studie nicht überraschend ist, da Omega-3-Fettsäuren auch speziell den Alterungsprozess des Körpers beeinflussen können. Ihre entzündungshemmende Wirkung beispielsweise kann dabei helfen, chronische Entzündungen zu verhindern – die wiederum typische Alterskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen würden. Studien zeigen auch, dass Omega-3-Fettsäuren die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter verbessern können.Eine besondere Rolle im Alterungsprozess spielen außerdem die sogenannten Telomere. Dabei handelt es sich quasi um Schutzkappen, die an den Enden aller Chromosomen sitzen und im Laufe des Lebens durch Zellteilung naturgemäß immer kürzer werden. Sind die Telomere aufgebraucht, kann sich die Zelle nicht mehr teilen – was dazu führt, dass wir altern. Die neue Studie hat gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren die Verkürzung der Telomere verlangsamen und so auch den Alterungsprozess bremsen können. Zu den Omega-3-Fettsäuren gehören Alpha-Linolensäure (ALA), Eicosapentaensäure (EPA) und die Docosahexaensäure (DHA). Gute Quellen sind pflanzliche Öle wie Lein-, Walnuss- oder Rapsöl. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) reicht für Erwachsene bereits rund 1,5 Gramm ALA täglich. EPA und DHA kann der menschliche Körper aus ALA herstellen, allerdings zu nur etwa fünf bis zehn Prozent – der Rest muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Zur Orientierung: Die DGE empfiehlt ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche, 70 Prozent davon sollten die fettreichen Fischsorten ausmachen





OMEGA-3-FETTSÄUREN ALTERUNG BIOLOGISCHES ALTER TELOMER GESUNDHEIT

