Omega-Seamaster für Bond-Spiel: 9.400 Dollar für ein Stück 007-Geschichte

Omega präsentiert die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light, eine exklusive Uhr für das kommende James-Bond-Videospiel. Das Sammlerstück kostet 9.400 US-Dollar und richtet sich an eingefleischte Fans.

Die Welt von James Bond erweitert sich einmal mehr um ein exklusives Sammlerstück, das Filmgeschichte, Gaming und High-End-Uhrmacherkunst vereint. Mit dem kommenden Videospiel , das einen jungen 007 in den Mittelpunkt stellt, hat der Uhrenhersteller Omega eine Sonderedition seiner legendären Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light aufgelegt.

Diese Uhr ist nicht nur im Spiel zu sehen, sondern ab sofort auch für echte Fans käuflich zu erwerben. Der Preis liegt bei stolzen 9.400 US-Dollar und richtet sich damit an Sammler, die ein authentisches Stück Bond-Kult besitzen möchten. Die Uhr verfügt über ein schwarzes Keramikziffernblatt mit lasergravierten Wellen, einen Saphirglas-Gehäuseboden und ein dreifarbiges Armband in Schwarz, Braun und Beige mit einem speziell gravierten Verschluss.

Omega knüpft damit an eine lange Tradition an: Seit GoldenEye aus dem Jahr 1995 trug James Bond regelmäßig Modelle der Marke, zuvor waren es Seiko, Breitling oder Rolex. Das Videospiel selbst, das noch keinen endgültigen Titel trägt, wird von einem renommierten Studio entwickelt und soll das Potenzial der Figur im Gaming-Bereich voll ausschöpfen. Anders als frühere Bond-Spiele verspricht es eine tiefgründige Handlung und modernste Grafik.

Der junge Bond im Spiel trägt die neue Omega-Uhr, was die Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt noch enger knüpft. Während Filmfans auf den nächsten Kino-Bond warten müssen, der nach dem Ende von Daniel Craigs Ära von Denis Villeneuve neu interpretiert wird, bietet dieses Spiel und die dazugehörige Uhr einen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft des Franchise. Das Drehbuch für den neuen Film stammt von Steven Knight, doch bis zur Premiere wird es noch dauern.

Umso mehr rückt das Spiel in den Fokus der Fangemeinde. Für eingefleischte Bond-Fans und Uhrensammler ist die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light mehr als nur ein Accessoire. Sie ist ein Symbol für die anhaltende Faszination von James Bond, der seit Jahrzehnten Stil und Abenteuer verkörpert. Die limitierte Auflage wird voraussichtlich schnell vergriffen sein, ähnlich wie andere Sammlerstücke aus dem 007-Universum.

Wer sich also ein Stück dieser besonderen Verbindung zwischen Film, Spiel und Luxus sichern möchte, sollte schnell zuschlagen. Parallel zur Uhr ist auch die Legacy Edition des Spiels im Vorverkauf erhältlich, die für PS5, PC und Xbox X angeboten wird. So können Fans sowohl digital als auch analog in die Welt des Geheimagenten eintauchen - ein Erlebnis, das seinesgleichen sucht





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