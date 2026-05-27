Omega veröffentlicht James-Bond-Uhr für neues Videospiel - Preis 9400 Dollar

Omega hat die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light vorgestellt, eine exklusive Uhr, die im kommenden James-Bond-Videospiel vom jungen 007 getragen wird. Das Sammlerstück kostet 9400 US-Dollar und ist auf limitierte Stückzahlen begrenzt.

Ihr könnt jetzt ein Stück James-Bond-Geschichte besitzen - doch für einen stolzen Preis von 9400 Dollar. Ein neues Videospiel , ein junger 007 und erstmals eine speziell dafür entworfene Uhr: Für Bond-Fans verschmelzen Filmgeschichte, Gaming und Luxus zu einem besonderen Sammlerstück .

James Bond steht vor einem Neustart: Nach dem Ende von Daniel Craigs fünf Filmen im Jahr 2021 arbeitet Denis Villeneuve am Reboot der Reihe. Das Drehbuch stammt von Steven Knight. Bis der nächste Kinofilm erscheint, dürfte es allerdings noch dauern. Umso schneller können Fans nun an anderer Stelle wieder in Bonds Welt eintauchen.

Anders als frühere Bond-Games soll der Titel das Potenzial der Figur im Gaming-Bereich voll ausschöpfen. Passend dazu gibt es nun ein echtes Stück Franchise-Geschichte zu kaufen. Wie in dieser Woche bekannt wurde, hat der Uhrenhersteller Omega erstmals eine Uhr entworfen, die speziell für ein James-Bond-Videospiel gedacht ist. Die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light wird im Spiel vom jungen Bond getragen und kommt parallel in den freien Verkauf.

Omega präsentierte das Modell am 21. Mai 2026 offiziell auf der eigenen Website mit den Worten: Lernen Sie die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light kennen, die der junge James Bond im neuen Action-Adventure-Videospiel trägt. Die Uhr verfügt über einen Saphirglas-Gehäuseboden und ein schwarzes Keramikzifferblatt mit lasergravierten Wellen. Das schwarz-braun-beige Armband besitzt eine eigens gravierte Schließe.

Omega knüpft damit an eine lange Bond-Tradition an: Seit GoldenEye aus dem Jahr 1995 trug 007 regelmäßig Modelle der Marke, zuvor setzten die Filme unter anderem auf Seiko, Breitling und Rolex. Günstig ist dieses Sammlerstück allerdings nicht. Omega ruft für die Uhr einen Preis von 9400 US-Dollar auf. Damit richtet sie sich klar an eingefleischte Bond-Fans und Sammler, die ein besonderes Stück aus dem erweiterten 007-Universum besitzen möchten.

Interessierte sollten sich beeilen, denn die Auflage ist limitiert und die Nachfrage dürfte hoch sein. Während die Filmwelt noch auf den nächsten Bond-Kinofilm wartet, bietet dieses exklusive Accessoire bereits jetzt eine Brücke zur legendären Spionagereihe. Die Kombination aus Gaming und Uhrmacherkunst macht die Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light zu einem einzigartigen Erinnerungsstück an eine neue Ära von James Bond.

Ob als Investment oder als Herzstück einer Sammlung - dieses Modell vereint die Faszination für 007 mit technischer Präzision und luxuriösem Design. Damit bleibt die Marke Omega ihrer Rolle als treuer Begleiter des Geheimagenten treu und setzt gleichzeitig einen neuen Akzent in der Geschichte der Bond-Uhren





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