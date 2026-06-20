Onco-Innovations plant Privatplatzierung über CAD$5.000.000

Onco-Innovations Limited, ein kanadischer Biotech-Konzern, plant eine nicht durch Vermittler geführte Privatplatzierung (Private Placement) durchzuführen, bei der 6.764.069 Einheiten der Gesellschaft (Units) zu einem Preis von CAD$0,7392 pro Unit für insgesamt etwa CAD$5.000.000 verkauft werden sollen. Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Weiterentwicklung des ONC010-Programms verwendet, einschließlich Herstellung und präklinischer Testaktivitäten, zur Entwicklung der SynoGraph-Plattform und zur allgemeinen Finanzierung und Unternehmenszwecken. Die Warrants sollen vorsehen, dass, wenn der 10-Tage-Volumen-Gewichtspreis der Aktien auf der Cboe CAD$1,30 oder darüber liegt, die Gesellschaft die Frist für die Ausübung der Warrants verkürzen kann. Die Einheiten werden an Personen verkauft, die in allen Provinzen Kanadas außer Quebec ansässig sind, sowie an bestimmte offshore-Käufer, unter Einhaltung der anwendbaren rechtlichen Anforderungen und gemäß der Liste des befreienden Ausgaberechtlers.

Onco-Innovations Limited, ein kanadischer Biotech -Konzern, plant eine nicht durch Vermittler geführte Privatplatzierung (Private Placement) durchzuführen, bei der 6.764.069 Einheiten der Gesellschaft (Units) zu einem Preis von CAD$0,7392 pro Unit für insgesamt etwa CAD$5.000.000 verkauft werden sollen.

Jede Einheit besteht aus einer Aktie (Share) und einem Aktienkaufzuschuss (Warrant), wobei jeder Warrant dem Inhaber das Recht gibt, eine Aktie zum Preis von CAD$0,90 für einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss der Privatplatzierung zu erwerben. Der Abschluss der Privatplatzierung wird nur erfolgen, wenn Subskriptionsangebote für mindestens 6.764.069 Einheiten eingegangen sind. Wenn die Mindestsubskription nicht erreicht wird, werden alle Subskriptionsgelder gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen zurückgezahlt.

Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Weiterentwicklung des ONC010-Programms durch Schlüsselstadien seines klinischen Entwicklungspfads verwendet, einschließlich Herstellung und präklinische Testaktivitäten, zur Entwicklung der SynoGraph-Plattform und zur allgemeinen Finanzierung und Unternehmenszwecken. Die Warrants sollen vorsehen, dass, wenn der 10-Tage-Volumen- Gewichtspreis der Aktien auf der Cboe (oder einer anderen Börse, auf der die Aktien gelistet sind) CAD$1,30 oder darüber liegt, die Gesellschaft, unter Einhaltung der anwendbaren rechtlichen Anforderungen und gemäß National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions (NI 45-106), die Frist für die Ausübung der Warrants durch eine Pressemitteilung verkürzen kann, die zum 30.

Tag nach dem Datum der Pressemitteilung in Kraft tritt. Die Einheiten werden an Personen verkauft, die in allen Provinzen Kanadas außer Quebec ansässig sind, sowie an bestimmte offshore-Käufer, unter Einhaltung der anwendbaren rechtlichen Anforderungen und gemäß der Liste des befreienden Ausgaberechtlers unter Teil 5A von NI 45-106, wie geändert durch den Koordinierten Blankettanordnung 45-935 Ausnahmen von bestimmten Bedingungen des befreienden Ausgaberechtlers (Liste des befreienden Ausgaberechtlers).

Da die Privatplatzierung unter dem befreienden Ausgaberechtler durchgeführt wird, werden die unter der Privatplatzierung ausgegebenen Einheiten nicht einem Haltezeitraum gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen. Ein Angebot, das sich auf die Privatplatzierung bezieht, kann unter dem Unternehmenseigener Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Unternehmenswebsite unter www.oncoinnovations.com abgerufen werden. Interessierte Investoren sollten das Angebot vor einer Investitionsentscheidung lesen.

Die unter dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, wie geändert, oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder unter Ausnahme von der Registrierung angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt in den Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Rechtsbereich, in dem eine solche Anzeige, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre, keine Anlageberatung oder eine Aufforderung zur Anlage dar.





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