One Direction: Keine Reunion nach Tod von Liam Payne

Die Fans der britischen Boyband One Direction müssen weiterhin auf eine Reunion warten. Trotz des Todes von Liam Payne im Oktober 2024 planen Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan keinen gemeinsamen Auftritt bei den Brit Awards. Quellen berichten, dass die Musiker die Meinung teilen, dass eine Reunion zu früh und von der Erinnerung an ihren verstorbenen Kollegen ablenken könnte.

Im Oktober 2024 stirbt One-Direction-Star Liam Payne beim Sturz von einem Hotelbalkon. Die Hoffnung der Fans, dass sich die verbliebenen Bandmitglieder in Gedenken an ihn nochmals zusammenfinden, wird nun enttäuscht. Am 16. Oktober 2024 stürzt One-Direction-Mitglied Liam Payne unter Einfluss von Drogen vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires in den Tod .

'Wir sind komplett am Boden zerstört', ließen seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan danach in einem gemeinsamen Statement verlauten. Sie bräuchten nun erst einmal Zeit, um 'den Verlust unseres Bruders' zu verarbeiten. Seitdem ist Zeit vergangen. Zeit, die Fans der britischen Boyband nicht nur mit Trauern verbracht haben, sondern auch mit Hoffen - und zwar auf eine Band-Reunion zu Ehren von Payne. Ein passender Moment, ihres ehemaligen Kollegen musikalisch vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu gedenken, hätte sich bei der diesjährigen Verleihung der Brit Awards am 1. März ergeben. Seit Wochen wurde in Fankreisen und auch den britischen Medien spekuliert, dass die vier verbleibenden One-Direction-Mitglieder dort gemeinsam auftreten werden. Nachdem das Gerücht auf TikTok die Runde gemacht hatte, hatten sich hunderte 'Directioners', wie sich die Fans der Boyband nennen, um Tickets für die Preisverleihung gerissen.Doch die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren Idolen scheint vergebens. Die britische Zeitung 'The Sun' will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass Styles, Tomlinson, Malik und Horan keinen gemeinsamen Auftritt bei den Brit Awards planen. Sie seien alle angefragt worden, hätten sich jedoch dagegen entschieden. Der Konsens laute, dass eine Reunion vom Gedenken an Payne ablenken könnte.Ein Musik-Insider erklärte der Zeitung gegenüber: 'Es war eine wirklich emotionale Zeit für die Jungs. Daher wurde entschieden, dass so ein Auftritt einfach zu viel wäre. Sie haben im Privaten getrauert.' One Direction stehe der Sinn nicht nach einem 'großen, auffälligen Tribut' für Payne.Doch nicht nur der Auftritt bei den Brit Awards soll von den vier Musikern abgelehnt worden sein. Laut der Quelle sollen One Direction auch darüber hinaus 'in absehbarer Zukunft' keine Reunion planen. 'Millionen von Fans werden enttäuscht sein, sie nicht wieder gemeinsam auf der Bühne zu sehen, aber die Zeit ist einfach nicht reif', so der Insider. Zudem seien Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan zurzeit alle in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Eine Wiedervereinigung von One Direction stehe daher aktuell 'überhaupt nicht zur Debatte'





One Direction Liam Payne Reunion Brit Awards Drogen Tod

