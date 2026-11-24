Klassische Brettspiele erleben gerade ein Comeback, besonders wenn sie mit aktuellen Themen und beliebten Marken kombiniert werden.

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Aldi Süd nimmt ab dem 30. November verschiedene Monopoly-Editionen ins Sortiment auf. Darunter finden sich thematische Varianten wie die One Piece-Edition und eine limitierte Weihnachts-Edition. Der Preis liegt bei.

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Die Klassiker sind für zwei bis sechs Spieler ausgelegt und richten sich je nach Version an Personen ab acht beziehungsweise zwölf Jahren. Wo liegen die Stärken und Schwächen der Monopoly-Editionen? Monopoly zählt zu den meistverkauften Brettspielen weltweit und bietet mit den verschiedenen Editionen thematische Abwechslung. Die One-Piece-Variante spricht Fans und Sammler rund um die Anime-Serie an, während die Weihnachts-Edition sich bestens für die Feiertage eignet.

Beide Versionen folgen den klassischen Spielregeln, setzen aber auf angepasste Spielfelder und Designs. Die Brettspiele eignen sich für Familien und Gruppen, die einen Spieleabend planen. Die Spieldauer liegt bei klassischen Monopoly-Runden oft bei mehreren Stunden, was Geduld erfordert. Die thematischen Editionen bringen durch angepasste Spielfelder und Figuren etwas Abwechslung – das Spielprinzip ändert sich dadurch aber nicht.

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Die Monopoly-Varianten bei Aldi Süd richten sich an alle, die einsuchen. Während die One-Piece-Edition vor allem Fans der Marke ansprechen dürfte, eigenen sich beide gezeigten Versionen sowohl für festliche Spielrunden als auch als Geschenk. Der Preis von 12,99 Euro liegt im unteren Bereich für lizenzierte Monopoly-Editionen.

Wer im Winter schnell fröstelt, sollte heute einen Besuch bei Aldi einplanenAldi verkauft heute Luxus-Adventskränze vom Floristen zum attraktiven Preis Wer bereits eine Monopoly-Version besitzt, findet hier durch die thematischen Anpassungen einen Anreiz für eine weitere Variante. Die Verfügbarkeit ab dem 30. November bei Aldi Süd ist zeitlich begrenzt, sodass sich ein frühzeitiger Besuch in der Filiale lohnt, falls ihr Interesse habt. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

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