Eine der erfolgreichsten deutschen Komödien der 90er-Jahre: Sönke Wortmanns Romanverfilmung „Das Superweib“ blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, verhalf aber seiner Hauptdarstellerin zum Durchbruch.

Eine der erfolgreichsten deutschen Komödien der 90er-Jahre: Sönke Wortmanns Romanverfilmung „Das Superweib“ blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, verhalf aber seiner Hauptdarstellerin zum Durchbruch. Auch ein Erfolgsregisseur wie Sönke Wortmann hat es nicht immer leicht.

Da brach er 1994 alle Rekorde, lockte mit seiner Komödie „Der bewegte Mann“ 6,5 Millionen Zuschauer in die Kinos, und knapp zwei Jahre später sollte er erneut den deutschen Film revolutionieren. Produzent Bernd Eichinger legte ihm dafür einen Bestseller der Frauenliteratur ans Herz und trommelte die hiesigen Schauspiel-Stars zusammen, frei nach dem Motto „Erfolg mal Erfolg ist gleich Supererfolg“. Heute weiß jeder: Die Formel ging nicht ganz auf. Hera Linds Roman-Adaption „Das Superweib“ blieb mit 2,3 Millionen Zuschauern hinter den Erwartungen zurück. Die Komödie schaffte es mit dieser Bilanz aber noch auf Platz drei der deutschen Kinohits 1996. Vor allem aber verhalf sie Hauptdarstellerin Veronika Ferres zu ihrem endgültigen Durchbruch. Franziska Herr-Gross wird von ihrem Mann Will , einem erfolgreichen Regisseur, gnadenlos unterschätzt.

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) bekommt von ihrem Mann Will , einem Erfolgsregisseur von Trivial-Serien, zwei Kinder angehängt, während der sich in der Welt herumtreibt und mit seinen Hauptdarstellerinnen vergnügt. Doch dabei bleibt es bei Hera Lind natürlich nicht. Die geplagte Mutter trifft eines Tages auf eine nette Dame , deren verhätschelter Sohn ein erfolgreicher Advokat ist. Der rät Franziska dazu, schleunigst die Scheidung einzureichen und sich ihre ganze Ehe-Misere von der Seele zu schreiben.