Staffel 6 von Only Murders in the Building startet mit Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in London. Der Mordfall um Cinda Canning und der Termin für das Finale im Januar 2027 im Detail.

Die erfolgreiche Krimiserie Only Murders in the Building kehrte mit ihrer sechsten Staffel zurück und enttäuschte ihre zahlreichen Fans nicht. Das beliebte Trio aus den Ermittlern Charles, Oliver und Mabel verließ New York und reiste in die britische Hauptstadt London. Dort wartet auf sie ein neuer, komplexer Mordfall, der die Grenze zu ihrer eigenen Identität als Podcaster verwischt.

Mordfall Cinda Canning als Auslöser

Der zentrale Auslöser für diese Reise ist der tragische Tod der berühmten True-Crime-Podcasterin Cinda Canning. Sie wurde vor dem ikonischen New Yorker Wohnhaus Arconia ermordet. Die besondere Tragödie an diesem Verbrechen besteht darin, dass Cindas Podcast die drei Hauptcharaktere einst zu ihrer eigenen Leidenschaft für ungelöste Kriminalfälle inspiriert hat. Damit verbindet sie ihre Karriere eng mit dem Schicksal der drei Hobbydetektive.

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Charles, verkörpert von Steve Martin, ist im Alter von 81 Jahren. Oliver wird vom 76-jährigen Martin Short gespielt. Mabel wird von der 34-jährigen Schauspielerin dargestellt. Gemeinsam stehen sie vor der schicksalhaften Entscheidung, nicht nur an New York festzuhalten, sondern der Spur des Verbrechens über den Atlantik zu folgen.

Neue Schauplätze und verdächtige Figuren

In London erwarten die drei Ermittler eine völlig neue Umgebung, die sie von ihrem bisherigen Alltag unterscheidet. Die Atmosphäre der britischen Hauptstadt bietet einen frischen Wind, der die Dynamik der Gruppe verändert. Neben der exotischen Kulisse müssen sie sich mit einer Reihe exzentrischer und höchst verdächtiger Persönlichkeiten auseinandersetzen.

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Der Fall entwickelt sich rasch zu einer gefährlichen Angelegenheit. Zwischen britischem Humor und rätselhaften Hinweisen versuchen Charles, Oliver und Mabel, den wahren Hintergrund von Cindas Tod zu lüften. Es stellt sich die Frage, ob sie den Mörder entlarven können oder ob sie selbst plötzlich ins Visier des Täters geraten.

Terminplanung und episodenstruktur

Für die Fans steht der genaue Starttermin der neuen Folgen fest, was die Ungeduld der Zuschauer lange Zeit gebändigt hat. Zum Auftakt werden gleich zwei Episoden veröffentlicht, um die Handlung flott in Gang zu setzen. Nach dieser Premiere wird jeden Dienstag eine neue Folge auf dem Streaming-Plattform veröffentlicht.

Insgesamt umfasst die sechste Staffel zehn Episoden. Das große Staffelfinale ist für den 26. Januar 2027 geplant. Dieser Termin markiert den Abschluss der aktuellen Ermittlungen und wird wahrscheinlich viele weitere Fragen aufwerfen, die in zukünftigen Staffeln beantwortet werden könnten.

Besetzung und Verbindung zu früheren Folgen

Neben dem eingespielten Trio erscheinen in London zahlreiche hochkarätige Gäste. Zu den prominenten neuen Gesichtern zählen Schauspielerinnen aus der Serie Bridgerton, wie Nicola Coughlan und Simone Ashley. Ihre Rollen tragen zur weiteren Vertiefung der mysteriösen Atmosphäre bei und bieten den Hauptdarstellern neue Herausforderungen bei den Befragungen.

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Für Zuschauer, die die Handlung genau verstehen wollen, empfiehlt sich der komplette Durchlauf aller Staffeln in ihrer Erscheinungsreihenfolge. Die Story baut lückenlos auf vorherigen Ereignissen auf. Wer keine wichtigen Hinweise verpassen möchte, kann bereits jetzt alle fünf vorherigen Staffeln bei Disney+ streamen und sich auf die neue Reise nach London freuen.