Nur Morde im Building startet am 8. Dezember mit Staffel 6 in London. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ermitteln in dieser neuen Krimikomödie unter britischen Exzentrikern.

Die sechste Staffel der beliebten Krimikomödie "Only Murders in the Building" startet offiziell am 8. Dezember auf der Streaming-Plattform Hulu. Die drei Hauptdarsteller Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez verlassen in dieser neuen Episode ihre gewohnte Heimat New York und verlagern den Schauplatz ihrer Ermittlungen nach London. Die Produktion bewirbt diese Episode explizit mit dem Untertitel "Only Murders in London", um den neuen internationalen Standort deutlich zu machen.

Neuer Mordfall inspiriert Reise nach Großbritannien

Der Auslöser für die Auslandsreise der Detektive Charles-Haden-Savoy, Oliver Putnam und Mabel Mora ist der plötzliche Tod einer Podcast-Kollegin. Diese Figur ist direkt von der Show "My Favorite Murder" der Schriftstellerin und Produzentin Tina Fey inspiriert. Der Tod dieser Autorin führt das Trio der Hobbyermittler über den Atlantik, was die Serie geschickt mit ihrem eigenen Mythos spielt und die Grenze zwischen fiktiven Ermittlungen und realer Inspiration verwischt.

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Britische Kulisse ersetzt das Arconia-Gebäude

Anstelle der eigenwilligen Bewohner des berühmten Arconia-Gebäudes in Manhattan begegnen den drei Protagonisten nun eine Reihe britischer Exzentriker. Der offizielle Trailer nutzt diese Gelegenheit, um liebevoll mit verschiedenen Klischees und typischen Elementen der britischen Kultur zu spielen. Zu den im Trailer gezeigten Szenen gehören unter anderem das London Eye, schwarze Taxis, der Buckingham Palace sowie die traditionelle Leidenschaft für Tennis und den Nachmittags-Tee.

Gaststars umfassen britische Fernsehgrößen und Hollywood-Stars

Die Besetzung der neuen Episode liest sich wie ein "Who is Who" der britischen Fernsehlandschaft. Zu den neuen Gästen zählen unter anderem die Oscar-Preisträgerin Olivia Colman, der Schauspieler David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Jim Broadbent, Richard E. Grant, Jennifer Saunders, Simone Ashley und Sharon Horgan. Zusätzlich kehrt Meryl Streep als vertraute Gesichter zurück, was die internationale Strahlungs der Produktion weiter erhöht.

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Charles' Vergangenheit erhält britischen Anstrich

Besonders charmant ist die Behandlung der Vergangenheit von Charles-Haden-Savoy. Seine ursprünglich altmodische Fernsehvergangenheit erhält in dieser Episode einen spezifischen britischen Anstrich. Im Trailer taucht eine Art englische Variante seines früheren TV-Formats auf, das von Martin Freeman gespielt wird. Diese kulturelle Anpassung trägt dazu bei, den Charakteren eine neue Dimension zu verleihen.

Balance zwischen Veränderung und Fan-Erwartungen

Mit diesem Standortwechsel könnte die sechste Staffel genau das erreichen, was bei einer so lang laufenden Serie schwierig sein kann. Sie schafft es, alles zu verändern, ohne das zu verlieren, was die Fans am meisten lieben. Das Arconia-Gebäude fehlt zwar erstmals als zentraler Mittelpunkt der Handlung, doch Charles, Oliver und Mabel bleiben unverändert. Wo dieses Trio auftritt, scheint bekanntlich eine Leiche nie besonders weit entfernt zu sein.