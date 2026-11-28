Verona Pooth warnt Laura Müller vor späten Folgen ihrer freizügigen Fotos. Auch Michael Wendler nimmt sie in die Pflicht.

. Die Moderatorin sieht die OnlyFans-Karriere der Influencerin kritisch und warnt sie vor Folgen, die sich womöglich erst in vielen Jahren zeigen. Im "irgendwann mal 30 oder 40 wird, dass ihr dann erst bewusst wird, was sie gemacht hat.

" Vor allem die dauerhafte Verfügbarkeit der Fotos und Videos hält die 58-Jährige für problematisch. Was einmal im Netz gelandet sei, könne schließlich immer wieder auftauchen. Doch sieht sie in der Verantwortung. Als Gründe nennt sie den großen Altersunterschied zwischen den Eheleuten und die Tatsache, dassliegt das Risiko besonders darin, dass sich digitale Inhalte kaum wieder vollständig entfernen lassen.

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"Wenn ich da mitspiele und damit mein Geld machen will, muss ich mir zu 100 Prozent darüber klar sein, dass jegliches Material, das ich herstelle, forever ist. Es wird immer wieder da sein" , stellt sie im Podcast klar. Dabei zieht die Unternehmerin auch einen Vergleich zu ihrem eigenen Leben. Hätte es die Erotikplattform bereits zu ihrer Zeit gegeben und hätte sie dort entsprechende Bilder angeboten, wären diese nach ihrer Einschätzung bis heute abrufbar.