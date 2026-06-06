Onslaught: Adam Wingards neuer Actionfilm verspricht brachiale Explosionen und eine starke Adria Arjona

Adam Wingard und A24 präsentieren den Actionfilm Onslaught, in dem modifizierte Supersoldaten eine Kleinstadt überfallen. Adria Arjona kämpft als junge Mutter zurück, während Dan Stevens in einer Nebenrolle zu sehen ist. Der Trailer sorgt bereits für Spekulationen über einen möglichen Zusammenhang zum Film The Guest.

Die neueste Nachricht aus der Welt des Actionkinos betrifft den bevorstehenden Film Onslaught vom Regisseur Adam Wingard . In Zusammenarbeit mit dem renommierten Studio A24 verspricht der Film eine intensive Mischung aus brachialer Action und einem hochwertigen Produktionswert.

Die Handlung dreht sich um eine Kleinstadt, die von modifizierten Supersoldaten angegriffen wird, die alles zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Die junge Mutter, gespielt von Adria Arjona, muss sich jedoch zur Wehr setzen und wird selbst zur Kämpferin. Der erste Trailer zeigt explosive Szenen und hat bereits in sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) für Begeisterung gesorgt.

Einige Fans spekulieren, ob Onslaught ein verstecktes Sequel zu Wingards früherem Film The Guest sein könnte, insbesondere weil Dan Stevens, der Hauptdarsteller von The Guest, ebenfalls in Onslaught mitspielt. Allerdings spielt Stevens hier einen deutschen Wissenschaftler, was einen direkten Zusammenhang unwahrscheinlich macht. Insgesamt wird Onslaught als ein Film beschrieben, der trotz des Trash-Charakters der Prämisse durch seine professionelle Umsetzung überzeugt und bei vielen bereits Vorfreude auf die Veröffentlichung weckt





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