Ontario-Fonds schreibt 400 Millionen Dollar Northvolt-Investment ab

Die Investment Management Corp. of Ontario (IMCO) hat ihre 400 Millionen Dollar schwere Investition in den insolventen schwedischen Batteriehersteller Northvolt abgeschrieben. IMCO reiht sich damit in eine Reihe von Aktionären ein, die ihre Anteile an Northvolt abgeschrieben haben, da das Unternehmen mit schweren Liquiditätsproblemen zu kämpfen hat und im November 2024 einen Insolvenzantrag einreichen soll.

Die Investment Management Corp. of Ontario (IMCO) soll ihre 400 Millionen Dollar schwere Investition in Northvolt abgeschrieben haben. Damit reiht sich der Fond sverwalter ein in eine länger werdende Liste von Aktionären, die ihre Investitionen in den insolventen schwedischen Batteriehersteller abschreiben. Die Investment Management Corp. of Ontario verwaltet rund 77 Milliarden Kanadische Dollar (rund 52 Milliarden Euro) für öffentliche Einrichtungen in der Provinz Ontario.

Zu den IMCO-Kunden zählen etwa das Ontario Pension Board und das Workplace Safety and Insurance Board. 2023 kaufte IMCO Wandelanleihen von Northvolt, was einer Investition von 400 Millionen Dollar in den angehenden Batteriehersteller entsprach. Wir erinnern uns: Northvolt kündigte in demselben Jahr an, auch eine Fabrik in Schweden zu eröffnen. IMCOs 400-Millionen-Dollar-Invest hat nun nach Information von Bloomberg abgeschrieben. Hintergrund ist, dass Northvolt arge Liquiditätsprobleme hat und im November 2024 ein Insolvenzantrag einreichen soll. Das sind weitere schlechte Nachrichten für Northvolt. Zwar ändert sich dadurch nicht der Kontostand des Unternehmens, aber die Investoren äußern damit indirekt ihre Einschätzung, dass der Batteriehersteller rapide an Substanz einbüßt. Wie Bloomberg weiter schreibt, hat inzwischen auch Schwedens staatlicher Pensionsfonds seine gesamte Northvolt-Investition abgeschrieben. Der dänische Pensionsfonds ATP müsse ebenfalls „einen großen Verlust auf seine 5-prozentige Beteiligung an Northvolt hinnehmen“. Und Ende 2024 soll obendrein BlackRock erklärt haben, den Wert eines seiner Flaggschiff-Fonds für erneuerbare Energien herabgesetzt zu haben – unter anderem wegen der Insolvenz von Northvolt.





