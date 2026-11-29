An der Uni Gießen gibt es eine Klinik speziell für Pferde. Ohne schweres Gerät geht es nicht – aber auch hier geht es um Feinarbeit.

An der Uni Gießen gibt es eine Klinik speziell für Pferde. Ohne schweres Gerät geht es nicht – aber auch hier geht es um Feinarbeit.

Gießen - Das Pferd mit dem blauen Verband am rechten Vorderbein wirkt ein wenig benommen, als es langsam an den Hintereingang der Uniklinik für Pferde an der Justus-Liebig-Universität in Gießen geführt wird.

Advertisement

"Er ist ein bisschen sediert", erklärt der Tierarzt und Leiter der Klinik für Pferde, Professor Michael Röcken, der den braun-weißen Schecken gleich operieren wird. Damit sich das Tier nicht aufregt, hat es eine Beruhigungsspritze bekommen. Wenige Minuten später: Das 19-jährige Pferd ist narkotisiert, mit offenen Augen liegt es auf dem Boden im Narkoseraum mit gepolsterten Wänden und Boden, in seinem Hals steckt ein etwa ein Meter langer Intubationsschlauch.