Opel bestätigt: Nächster Astra kommt aus Rüsselsheim

Opel produziert die nächste Astra-Generation in Rüsselsheim. Das Fahrzeug wird komplett neu entwickelt und ist Teil der Elektrifizierungsstrategie. Weitere Modelle wie ein elektrisches Familien-SUV und der nächste Corsa sind in Planung.

Opel setzt weiterhin auf die Fertigung in Deutschland. Die nächste Generation des beliebten Astra wird am Stammsitz in Rüsselsheim produziert. Wie AUTO BILD erfahren hat, handelt es sich dabei nicht um eine bloße Modellpflege, sondern um ein vollständig neu entwickeltes Fahrzeug.

Einen konkreten Termin für die Markteinführung nennt Opel noch nicht. Da der aktuelle Astra erst kürzlich einer umfassenden Überarbeitung unterzogen wurde, dürfte der Nachfolger nach Einschätzung von AUTO BILD eher gegen Ende dieses Jahrzehnts auf den Markt kommen. Das genaue Datum bleibt abzuwarten, doch die Richtung ist klar: Opel investiert weiter in die deutsche Automobilindustrie. Welche Antriebsoptionen der neue Astra bieten wird, lässt das Unternehmen derzeit noch offen.

Sicher ist jedoch, dass das Modell eine Schlüsselrolle für die Marke spielen wird. Deutschland ist für Opel nicht nur der größte Markt in Europa, sondern auch der bedeutendste Absatzmarkt für Elektrofahrzeuge. Daher kommt dem Astra eine zentrale Bedeutung in der weiteren Elektrifizierungsstrategie von Opel zu. Die Entscheidung für den Produktionsstandort Rüsselsheim ist zugleich ein starkes Bekenntnis zum Standort Deutschland.

Am Stammsitz sind die zentralen Entwicklungsabteilungen für Fahrwerk, Lenkung, Komfort, Lichttechnik und Fahrzeugabstimmung angesiedelt. Diese Kompetenzen will Opel auch in Zukunft in Deutschland bündeln und weiter ausbauen. Parallel zu den Arbeiten am Astra treibt Opel mehrere weitere Neuheiten voran. Bereits im ersten Halbjahr 2028 soll ein neues elektrisches Familien-SUV auf den Markt kommen.

Das rund 4,50 Meter lange Modell wird zwischen dem Frontera und dem Grandland positioniert sein und eine bestehende Lücke in der Modellpalette schließen. Entwickelt wird dieses Fahrzeug gemeinsam mit dem Stellantis-Partner Leapmotor, die Produktion ist im spanischen Saragossa geplant. Opel verspricht modernste Batterietechnik, innovative Assistenzsysteme und deutlich verkürzte Entwicklungszeiten. Auch der nächste Corsa befindet sich bereits in der Entwicklung.

Das erfolgreiche Modell soll Elektromobilität noch erschwinglicher machen. Intern peilt Opel für die Elektroversion einen Einstiegspreis von rund 25.000 Euro an. Zusammen mit dem Frontera, dem Grandland, dem neuen C-SUV und dem künftigen Astra stellt Opel damit die Weichen für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts und unterstreicht seine Ambitionen, eine führende Rolle in der Elektromobilität einzunehmen. Die Marke setzt dabei auf eine Kombination aus bewährter deutscher Ingenieurskunst und den Synergien des Stellantis-Konzerns, um wettbewerbsfähige und innovative Fahrzeuge anzubieten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Opel Astra Rüsselsheim E-Auto Produktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bamberg wehrt gegen Alba Berlin auch zweiten Matchball abBerlin - Nächster Matchball abgewehrt: Die Bamberg Baskets zwingen Alba Berlin in ein entscheidendes fünftes Final-Spiel der Basketball-Bundesliga. Die

Read more »

Eli Lilly: Es geht Schlag auf Schlag - nächster Deal mit CamurusDer US-amerikanische Pharma-Riese Eli Lilly bleibt auf Shopping-Tour. Neben zwei Lizenzdeals in Asien konnte das Unternehmen auch eine erweiterte Partnerschaft mit der schwedischen Camurus einfädeln. Für

Read more »

Nächster Sieg! DFB-Gegner in WM-FormEcuador bleibt auch im letzten Test vor der WM auf Kurs. Das DFB-Team bleibt gewarnt.

Read more »

Opel Astra Electric als Sports Tourer im Test: Zu kurz gesprungenEine Modellpflege soll den Astra ertüchtigen. Er besser geworden, doch der große Schritt bleibt aus, und die Vorkonditionierung sollte besser nutzbar sein.

Read more »