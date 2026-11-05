Opel Corsa GSI im Test: Klassiker gegen E-Corsa auf der Sellaronda

Opel vergleicht den historischen Corsa GSI von 1989 mit dem neuen elektrischen GSE. Der Test auf der Sellaronda zeigt, dass beide Modelle bei Kurvenspaß aufholen können.

Ein roter Opel Corsa GSI aus dem Jahr 1989 fährt neben einem modernen, elektrischen Opel Corsa GSE auf der berühmten Sellaronda. Der Test findet an einem Sommermorgen in den Dolomiten statt, wo die Strecke vier Pässe und mehr als 50 Kilometer asphaltierte Kurven umfasst. Obwohl Supersportwagen wie Ferrari, Lamborghini, Lotus und Porsche den Verkehr dominieren, nehmen die beiden Kleinwagen aus Rüsselsheim am Vergleich teil. Die beiden Fahrzeuge trennen fast vier Jahrzehnte der Entwicklung, weisen aber ähnliche sportliche Ambitionen auf.

Die Sellaronda bietet ideale Bedingungen für diesen Vergleich, da enge Haarnadelkurven und starke Steigungen hier die Stärken kleiner Fahrzeuge herausstellen. Während diese auf der Autobahn gegen die teuren Hochleister chancenlos wären, zeigen sich die Opel-Modelle hier in ihrer natürlichen Umgebung. Der ältere Benziner liefert reinen Fahrspaß, während der neue Elektro-Corsa mit technischer Überlegenheit punktet.

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Technische Details des 1,6-Liter-Benziners

Der Opel Corsa GSI wurde 1988 vorgestellt und ist ein Nachfolger des 1982 eingeführten ersten Corsa. Sein Herz ist ein 1,6-Liter-Benzinmotor mit 100 PS, was mehr als der doppelten Leistung des Basismodells entspricht. Das Fahrzeug wiegt nur rund 840 Kilogramm, wodurch es eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h erreicht. Das Testexemplar hat das Baujahr 1989 und weist nur 42.000 Kilometer auf dem Tacho auf.

Die Ausstattung ist spartanisch und ganz auf die Fahrfreude ausgelegt. Servolenkung und Klimaanlage fehlen vollständig, und die Fenster müssen noch von Hand gekurbelt werden. Der Fahrer schaltet manuell fünf Gänge und arbeitet ohne elektronische Assistenzsysteme. Der rote Bereich der Drehzahl beginnt knapp jenseits von 6000 Umdrehungen pro Minute. Dennoch bietet das Fahrzeug einen hohen Adrenalinkick, der sich nicht in Kilometerangaben, sondern im Puls des Fahrers messen lässt.

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Der neue Elektro-Corsa GSE und seine Daten

Fast vier Jahrzehnte später hat Opel den Corsa GSE entwickelt, der 281 Elektro-PS und 345 Nm Drehmoment liefert. Dies ist die höchste Leistung, die jemals in einem Corsa verbaut wurde. Das Fahrzeug wiegt jedoch 1629 Kilogramm, was fast doppelt so viel ist wie das Original. Die elektronische Begrenzung liegt bei 180 km/h, sodass der ältere Benziner im reinen Geschwindigkeitsvergleich gewinnt.

Trotz des Gewichts überzeugt der GSE mit einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden. Opel hat das Fahrwerk für den Einsatz in den Bergen stark überarbeitet. Das Fahrzeug verfügt über eine breitere Spur, größere Räder, ein straffes Fahrwerk und eine direktere Lenkung. Ein Sperrdifferenzial an der Vorderachse sorgt für mehr Traktion. Die Batterie senkt den Schwerpunkt, was das Fahrverhalten stabilisiert, auch wenn das Heck bei Grenzüberschreitungen ein eigenwilliges Verhalten zeigt.

Realitätscheck: Reichweite und Kosten im Vergleich

Der künstliche Motorsound, den Opel als Option anbietet, kann den fehlenden authentischen Motorensound des 1,6-Liter-Benziners nicht vollständig ersetzen. Die Rekuperation beim Bergabfahren holt einen Teil der Energie aus dem 54-kWh-Akku zurück, der beim Aufstieg zum Pordoijoch verbraucht wurde. Die angegebene Reichweite von 354 Kilometern bleibt auf dieser anspruchsvollen Strecke jedoch eine theoretische Größe. Der Spaßfaktor ist hoch, aber die Kosten sind es auch.

Opel verlangt für den Corsa GSE einen Preis von 39.900 Euro. Das ist gut ein Drittel mehr als der normale Elektro-Corsa mit bis zu 156 PS. Im Vergleich zu direkten Wettbewerbern wie dem Peugeot 208 GTI, der 44.900 Euro kostet, ist der Opel günstiger. Der VW ID. Polo GTI existiert zum Testzeitpunkt noch nicht im Handel. Der GSI von 1989 war damals mit wenigen Aufklebern ausgestattet, während der GSE über verbreiterte Kotflügel, karierte Sitze, gelbe Gurte und einen Heckflügel verfügt.

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Erfahrungen der Fahrer auf der Bergstrecke

Auf der Sellaronda zählt allein die Kurvenfahrt. Die Höhenmeter und die Endorphine, die das Gehirn ausschüttet, sind hier das einzige Kriterium. Abends treffen sich die Fahrer in Alta Badia. Ferrari, Lamborghini, Lotus und Porsche stehen neben den beiden Opel-Modellen. Die Kleinwagen machen optisch weniger her, teilen aber mit den teuren Boliden denselben Fahrspaß.

Die beiden Autos beweisen, dass man auch mit kompakteren Fahrzeugen auf den Dolomitenpässen mithalten kann. Während man auf der Autobahn über diese Fahrzeuge lächeln könnte, gehören sie in den Bergen dazu. Der Vergleich zeigt, dass technischer Fortschritt und traditionelle Fahrphysik auf engen Gebirgsstraßen jeweils ihre eigenen Qualitäten bieten. Der elektrische Antrieb bietet zwar instantanes Drehmoment, aber der alte Benziner liefert eine einzigartige emotionale Verbindung.