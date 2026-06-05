Opel Corsa kracht gegen Haus in Essen-Leithe: Fahrer unter Alkoholeinfluss?

Ein Opel Corsa ist am Fronleichnamstag in Essen-Leithe gegen ein Haus gekracht. Der Fahrer (19) verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und verursachte schwere Schäden an der Küche des Hauses. Die Polizei geht von einem Totalschaden am Opel aus und ermittelt nun wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss.

In einem unerwarteten Schreckmoment wurde am Fronleichnamstag ein Haus in Essen-Leithe von einem Auto schwer beschädigt. Gegen 21:44 Uhr erschütterte ein ohrenbetäubender Knall die Nachbarschaft, als ein Opel Corsa mit voller Wucht gegen das Haus krachte.

Die Küche des Hauses wurde schwer beschädigt und völlig verwüstet. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und geht davon aus, dass der 19-jährige Fahrer des Opels die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, als er in Richtung Kray unterwegs war. Der Wagen kam von der Straße ab, durchquerte ein Gebüsch und landete auf der Terrasse eines Wohnhauses. Erst die Kollision mit der Hauswand stoppte das Fahrzeug.

Die Bewohner des Hauses hatten Glück, dass niemand in der Küche war, als der Unfall geschah. Der Schaden am Opel ist enorm und es wird von einem Totalschaden ausgegangen. Die Statik des Gebäudes wurde jedoch nicht beeinträchtigt. Rettungskräfte versorgten die beiden Insassen des Fahrzeugs.

Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, auch sein Beifahrer wurde untersucht. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht auf Alkoholeinfluss. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Am Unfallort fanden die Ermittler mehrere Bierflaschen, einige noch mit Inhalt.

Die Polizei prüft nun, ob diese mit dem Unfall oder einem möglichen Alkoholkonsum des Fahrers zusammenhängen





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