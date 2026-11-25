Hohe Benzinpreise und staatliche Förderung treiben die Nachfrage nach Elektroautos bei der Marke Opel in Deutschland auf über 40 Prozent.

Der Iran-Krieg und die damit verbundenen hohen Benzinpreise sorgen bei Opel für zusätzliche Nachfrage nach Elektroautos. Im Interview mit dem Portalerklärt Firmenchef Florian Huettl, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeugen unter den deutschen Kunden inzwischen bei mehr als 40 Prozent liegt.

Seit Mitte Januar seien zudem die Kaufverträge deutlich gestiegen, wozu die neue staatliche deutsche Stromer-Kaufprämie beigetragen habe. Huettl sieht in der Förderung insbesondere für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen einen wichtigen Anreiz, da Elektroautos weiterhin teurer als vergleichbare Verbrenner seien. Zusätzlich verweist er auf Benzinpreise von 2,50 Euro pro Liter infolge des Iran-Kriegs und die geringeren Betriebskosten von Elektrofahrzeugen.

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Der von ihm genutzte Astra Sports Tourer Electric koste bei einem Verbrauch von etwa 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und einem Strompreis von 40 Cent je Kilowattstunde rund sechs Euro, während ein vergleichbarer Verbrenner etwa 15 Euro benötige. Trotz der steigenden Nachfrage beträgt der Elektro-Anteil an Opels Verkäufen derzeit erst 20 Prozent. Besonders beim Corsa sieht Huettl Handlungsbedarf, denn nur ungefähr jedes zehnte Exemplar des Kleinwagens fährt elektrisch.

Die nächste Generation soll ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten werden und auf einer neuen Plattform mit neuer Elektronikarchitektur sowie günstigeren LFP-Batterien basieren, die Opel bereits im Frontera einsetzt. Beim Vertrieb setzen die Rüsselsheimer auf unterschiedliche Modelle und bieten Fahrzeuge neben dem klassischen Kauf zum Leasing, im Abonnement oder zur Miete an. Huettl verweist auf die wachsende Bedeutung von Auto-Abos und Carsharing, insbesondere bei jüngeren Kunden in Städten.

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Gleichzeitig hält er am Anspruch fest, moderne deutsche Mobilität bezahlbar zu machen und sowohl Familien als auch Geschäftskunden und junge Menschen anzusprechen. Für die weitere Entwicklung der Marke bezeichnet der verantwortliche Manager die Zusammenarbeit innerhalb des Mutter-Konzerns Stellantis als unverzichtbar. Die gemeinsame Entwicklung von Plattformen, Batterietechnologien und elektronischen Architekturen ermögliche die wirtschaftliche Bewältigung der Transformation, die Opel allein nicht stemmen könne.

Zugleich betont Huettl die deutsche Entwicklungskompetenz der Marke: Der neue Grandland sei in Rüsselsheim geplant, gestaltet und federführend entwickelt worden und werde in Eisenach produziert. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“.

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