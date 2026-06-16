Opel Insignia: Schwächen bei der Hauptuntersuchung

Der Opel Insignia sollte die Marke in die Oberklasse führen, aber bei der Hauptuntersuchung offenbaren sich seine Schwächen. Der Ölverlust trübt die TÜV-Bilanz und es ist ratsam, einen genauen Blick auf die Wartungshistorie, den Zustand und den Kilometerstand zu werfen.

Der Opel Insignia sollte die Marke in die Oberklasse führen, aber bei der Hauptuntersuchung offenbaren sich seine Schwächen. Der Ölverlust trübt die TÜV-Bilanz und es ist ratsam, einen genauen Blick auf die Wartungshistorie , den Zustand und den Kilometerstand zu werfen.

Der Insignia ist mit 4,89 Metern lang, geräumiger und 200 Kilo leichter als sein Vorgänger. Es gibt drei Varianten: Fließheck, Kombi und Country Tourer. Alle basieren auf GM-Technik und sind mit verschiedenen Assistenzsystemen und dem hervorragenden Matrix-LED-Licht ausgestattet. Der Insignia bietet eine bequeme Fahrt und gute Sitze, aber das Fließheck ärgert mit schlechter Rundumsicht und der Kombi bietet weniger Gepäckraum als der Vorgänger.

Der Insignia hat auch einige Rückrufe, insbesondere wegen fehlerhafter Spritleitungen und Vordersitze, Turbolader-Öllecks und Ausfällen des Bremskraftausgleichs. Ein moderner und imposanter Auftritt eines Opels, aber der Kombi bietet nicht mehr Volumen als der Vorgänger. Der Insignia bietet eine gute Fahrt und gute Sitze, aber auch einige Probleme, wie Geräusche des Schaltgetriebes und defekte Sitzheizungen. Der ADAC musste häufig wegen leerer Starterbatterien und defekter Ladeluftkühler ausrücken.

Elf Rückrufe, etwa wegen Wassereintritt, defekter Steuergeräte und Hinterachskorrosion. Der große Opel fährt sehr viel mehr Kilometer als das Durchschnittsauto - und deutlich seltener unbeschadet durch die HU. Der häufig anzutreffende Ölverlust kann teure Reparaturen mit sich bringen





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