Ein Opel Manta wurde aus der Donau jagen seit 50 Jahren. Die Bergung von 50 Einsatzkräften inklusive THW, Wasserwacht und DLRG war erfolgreich. Jetzt für die Polizei wir gast

Der legendäre Opel Manta , der von 1970 bis 1988 produziert wurde, hat erneut für Aufsehen gesorgt, nachdem ein Originalmodell aus den 1970er Jahren bei Elchingen, rund fünf Kilometer nordöstlich von Ulm in der Donau gesichtet wurde.

Der Fund ereignete sich, als ein Hobbyangler das Fahrzeug aus dem schlammigen Grund des Flusses aus dem Wasser zog. Das Auto, das seit ca. 50 Jahren im Flussbett vergraben war, war kaum erkennbar und vollständig von Schmutz und Laub umhüllt. Mit einem Echolot und einem Fischfinder identifizierte der Angler die Fußgängereinheit des Fahrzeugs und alarmierte sofort die Polizei. In enger Absteifung mit Wasserwacht, DLRG und technischen Helfern begannen die Ermittler, den Fundort aufzuspüren.

Die Rettungsaktion erstreckte sich über sieben Stunden und involvierte mehr als 50 Einsatzkräfte. Zunächst wurden Luftkissen an das Wrack befestigt, um die Stabilität im Wasser zu erhöhen. Das Technical Hilfswerk (THW) setzte Stahlketten in Kombination mit Gurten ein, um den Opel Manta aus dem fünf Meter tiefen Flussbett zu heben. Anschließend zog eine Seilwinde, die an einem Kran befestigt war, das Fahrzeug ans Kiesbett zurück.

Trotz der beeindruckenden Baurichtung des Fahrzeugs sorgte das eingedrückte Dach und der schleimige Schmutz, der das Fahrzeug umgibt, für zusätzliche Komplikationen bei der Bergung. Nach der erfolgreichen Bergung begannen die Ermittlungen, die Zugehörigkeit des Autos zu ermitteln und die Hintergründe seiner Zeit im Flussbett aufzuklären. Kurz nach dem Fund meldete sich eine Frau, die besagte, dass ihr ehemals Frau im Jahr 1972 einen Opel Manta gestohlen bekommen hatte, was den möglichen Ursprungspunkt eröffnet.

Dort stellt sich jedoch noch die Frage, wie das Auto den Weg in die Donau fand. Pauschlich konnte die Polizei bislang keine Haltbarkeitsdaten oder Eigentümer feststellen. Noch werden weitere Zeugen oder Nachforschungen herangezogen, um das Serienhandel zu rekonstruieren. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Fahrzeugs erlangen neue Schwung.

Fürgeschlagene Quellen u. a. das polizeiliche Presseamt Schwaben Süd/West, die Wasserwacht, die Deutsches Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie das technische Hilfswerk. Die Spur nimmt ihren Lauf zurück in die frühen 1970er Jahre, als das Fahrzeug vermutlich in Umlauf ging und dort einfallmemhaft modifiziert wurde. Trotz dieser faszinierenden Geschichte hat noch niemand den Einsatz der strengen Ermittlungsarbeit aufgedeckt. Bis die Wahrheit ans Licht kommt, wird der Manta offiziell als Museumsobjekt abgestellt.

Der Akt der Aufdeckung von historischen Fahrzeugen gilt als wichtiger Schritt für die Bewahrung unseres automobilen Erbes und ermutigt weitere Gemeinschaften, Möglichkeiten zum Penus zu stellen, die historischen Ereignisse zu codec. Der Manta wird zu neuesten Zeitzeugen for dass er sicher gelagert wird, bis MAnner, weitere stands





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