Gemeinsam mit Partner Leapmotor entwickelt Opel ein neues Modell für das C-Segment - Die offizielle Vereinbarung für das künftige SUV wurde nun unterzeichnet

Gemeinsam mit Partner Leapmotor entwickelt Opel ein neues Modell für das C-Segment - Die offizielle Vereinbarung für das künftige SUV wurde nun unterzeichnet-Chef Florian Huettl und Leapmotor-CEO Zhu Jiangming haben eine offizielle Kooperationsvereinbarung zur Produktion eines neuen C-Segment-Fahrzeugs unterzeichnet.

In den gemeinsamen Entwicklungszentren in Rüsselsheim und im chinesischen Hangzhou wird das Projekt nun weiter vorangetrieben. Die Partner intensivieren damit die Arbeit an dem künftigen Modell.und stellt einen Bestandteil des strategischen Wachstumsplans FaSTLAne 2030 dar. Basieren könnte das noch namenlose Modell auf dem Leapmotor B10.

Advertisement

Advertisement

"Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Wachstums- und Elektrifizierungsstrategie von Opel dar", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Innovation erfordert den Mut, neue Wege zu beschreiten. Indem wir die ingenieurtechnischen Kompetenzen in Rüsselsheim und Hangzhou bündeln, schlagen wir eine Brücke zwischen zwei starken Technologie-Ökosystemen und vereinen das Beste aus beiden Welten. Dieser zukunftsorientierte Ansatz der gemeinsamen Entwicklung vereint Schnelligkeit, technologische Stärke und ingenieurtechnisches Know-how, um ein höchst attraktives neues Opel C-SUV für unsere Kunden zu erschaffen.