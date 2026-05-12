Opel wird neuer Titelpartner der Handball-Bundesliga und der Nationalmannschaften

Der deutsche Autobauer Opel übernimmt ab Juli für drei Jahre die Namensrechte der Handball-Bundesliga und wird strategischer Partner der deutschen Handball-Nationalmannschaften. Beide Marken bündeln damit ihre Energien in einer starken Allianz.

Ab dem 1. Juli ist es offiziell: Der deutsche Automobilriese Opel wird für drei Jahre strategischer Partner der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften im Handball.

Zudem übernehmen die Autoschmiede für drei Spielzeiten die Namensrechte der stärksten Liga der Welt. Unter dem neuen Namen 'Opel Handball-Bundesliga' startet die Liga in die kommende Saison. Diese Zusammenarbeit verbindet eine lange Tradition und ähnliche Werte: Leidenschaft, Innovationskraft und den Willen zu Erfolg. Der Vorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober, äußerte sich begeistert: 'Opel und der deutsche Handball bewegen Menschen.

Diese Energien und Werte bündeln wir in dieser starken Allianz. Viele neue Möglichkeiten ergeben sich für unseren Sport.

' Opel ist damit der fünfte Namensgeber der Handball-Bundesliga. Nach Toyota (2007/08) und der DKB (2012-2019) folgte Liqui Moly (2019-2024) sowie zuletzt Daikin, die laut Berichten etwa fünf Millionen Euro pro Saison investierten. Über die genaue Höhe des neuen Sponsorenvertrags wurde nichts bekanntgegeben. Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL GmbH, betonte: 'Die HBL steht für Leidenschaft und Leistungsbereitschaft – genau wie Opel.

Beide Marken verkörpern deutsche Tradition und Innovationsstärke. Diese Partnerschaft ist daher ideal.

' Das Opel-Logo und das Blitzsymbol werden ab Juli auf den Trikots der Nationalspieler und Bundesliga-Mannschaften prangen – als sichtbares Zeichen dieser Kooperation. Opel Deutschland-Chef Patrick Dinger zeigte sich ebenso zufrieden: 'Beide Marken sind in Deutschland verwurzelt und stehen für 'Made in Germany'. Gemeinsam mit unseren Händlern freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Handball, der hierzulande große Beachtung findet.

' Diese Kooperation schlägt eine neue Ära ein und stärkt den deutschen Handball sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Die Fans dürfen sich auf eine enge Verbindung zwischen Marken und Sport freuen





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Opel Handball-Bundesliga Deutsches Handballteam Sponsorenvertrag Opel-Handbahl-Partnerschaft

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