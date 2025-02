OpenAI enthüllt Roadmap mit Ausblick auf GPT-4.5 und GPT-5

OpenAI kündigt mit einer neuen Roadmap den Ausblick auf die nächsten Modelle an. Chef Sam Altman bestätigt, dass GPT-4.5 und GPT-5 bald veröffentlicht werden sollen. Das Unternehmen plant zudem, die Modellauswahl zu vereinfachen und ein neues System mit allen Tools und Ressourcenverwaltung zu entwickeln.

OpenAI kündigt mit einer ersten Roadmap für die Entwicklung der kommenden Modelle einen Ausblick auf die Zukunft ihrer KI an. Chef Sam Altman bestätigt, dass bald GPT-4.5 und GPT-5 veröffentlicht werden sollen. Das Unternehmen plant zudem die Modellauswahl zu vereinfachen. Ein neues Modell mit dem intern Codenamen Orion soll als letztes Modell ohne Chain-of-Thought-Ansatz eingeführt werden.

Nach Orion sollen die GPT- und o-Modelle wieder zusammengeführt werden, um die Auswahl für die Nutzer zu vereinfachen.Dieses zukünftige System soll alle verfügbaren Tools wie die Websuche, Canvas oder Deep Research integrieren und selbst die Ressourcen verwalten, die für die Berechnung einer Anfrage erforderlich sind. GPT-5 soll dieses Modell darstellen. In diesem System soll auch die o3-Modellreihe integriert werden, die danach nicht mehr eigenständig laufen wird. Danach wird GPT-5 auch in ChatGPT das bevorzugte Modell sein. Auch Nutzer der kostenlosen Variante sollen Zugang zum Modell erhalten, allerdings mit der Standard-Intelligenzeinstellung. Abonnenten der kostenpflichtigen Plus-Variante erhalten ein höheres Intelligenzlevel, bei dem Pro-Abonnement ist es nochmals höher. Eine konkrete Veröffentlichungstermine für GPT-4.5 und GPT-5 enthält die Roadmap allerdings nicht. Altman gibt als Zeitraum lediglich Wochen und Monate an. Mit den o1-Modellen, die auch als „Reasoning-Modelle“ bekannt sind, führte OpenAI den Chain-of-Thought-Ansatz ein. Der wesentliche Unterschied zu dem vorherigen Ansatz besteht darin, dass Ressourcen auf die Inferenzphase verlagert werden, in der das Modell die Antwort generiert. Weil es in diesem Prozess „nachdenkt“ - und dabei mehrere Lösungswege testen kann - besitzen die Chain-of-Thought-Modelle Vorteile bei Logikaufgaben aus Bereichen wie Mathematik und Programmierung. Altman erläutert, dass die Skalierung, sprich mehr Ressourcen führen zu mehr Leistung immer noch funktioniert. Daten und Trainings- und Inferenz-Computing seien neben der Skalierung die relevanten Größen, um Fortschritte zu erzielen. Forscher wie der OpenAI-Gründer Ilya Sutskever erklärten, dass die Modelle beim Training an ein Plateau stoßen. Die Chain-of-Thought-Modelle sind einer der Ansätze, um diese Grenzen zu überwinden.





