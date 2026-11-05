OpenAI Images 2.6: ChatGPT generiert jetzt GIFs und beschleunigt Bildprozess

OpenAI stellt Images 2.6 vor: ChatGPT erstellt animierte GIFs und generiert Bilder nun 50 Prozent schneller, was die Arbeit für Nutzer effizienter macht.

OpenAI hat am Mittwoch die neue Version Images 2.6 seines Bildgenerierungs-Tools in ChatGPT veröffentlicht. Diese Aktualisierung markiert einen signifikanten Schritt in der Entwicklung von generativer KI, da sie Nutzern ermöglicht, statische Bilddateien direkt in bewegte GIFs umzuwandeln. Die Funktion ist für alle Nutzer verfügbar, einschließlich derjenigen, die die kostenlose Version des Dienstes nutzen.

Generierung animierter GIFs direkt im Chat

Durch die Einführung von Images 2.6 bringt ChatGPT Bilder nun in Bewegung, was es Nutzern erleichtert, persönliche Grüße für Familienchats zu gestalten. Anstatt lange nach passenden Bildern im Internet zu suchen, können Anwender ihre eigenen Ideen umsetzen, ohne externe Software oder fotografische Vorkenntnisse zu benötigen. Die Nutzung erfolgt direkt über die Chat-Schnittstelle, wobei die gewünschte Bewegung textbasiert beschrieben wird.

Also read Oracle und OpenAI erfinden Enterprise Computing für das KI-Zeitalter neu

Als Ausgangsmaterial dient ein hochgeladenes Foto oder eine selbst erstellte Skizze. Daraus generiert die KI eine kurze, sich wiederholende Animation im GIF-Format. Nach der Erstellung haben Nutzer die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit der Animation zu modulieren und das Ergebnis entweder auf ihrem Gerät zu speichern oder über verschiedene Kanäle zu teilen. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass bereits vorhandene GIFs, die von Nutzern selbst hochgeladen wurden, aktuell nicht bearbeitet werden können.

Massive Beschleunigung der Bildgenerierung

Neben der Animationsfunktion bietet Images 2.6 laut OpenAI einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil bei der Erstellung statischer Bilder. Die Generierungsrate wurde um 50 Prozent gesteigert, was die iterative Arbeit erheblich beschleunigt. Designer und Privatnutzer können nun verschiedene Entwürfe für Anlässe wie Geburtstagskarten schneller durchprobieren, um die ideale Kombination aus Farben, Schriftarten und Motiven zu finden.

Advertisement

Diese Effizienzsteigerung erlaubt es, schneller zwischen Optionen zu wechseln, ohne dass lange Wartezeiten die Kreativität behindern. Die Technologie zielt darauf ab, den Workflow für alle Nutzer, die mit visuellen Inhalten arbeiten, zu rationalisieren und die Barriere für die Erstellung professionell aussehender Grafiken zu senken. Die schnellere Verarbeitung ist ein direkter Nutzen der technischen Optimierung des zugrunde liegenden Modells.

Intelligente Speichermethode und Kontinuität

Ein weiterer Kernaspekt der neuen Version ist die Möglichkeit, häufig genutzte Fotos unter einem benutzerdefinierten Namen zu speichern. Sobald das Bild einmal hochgeladen wurde, können Nutzer in zukünftigen Chats oder auch in neuen Sitzungen auf dieses Referenzbild zugreifen, indem sie einfach "@" gefolgt von dem gewählten Namen eingeben. Diese Funktion eliminiert die Notwendigkeit, dasselbe Ausgangsmaterial bei jeder neuen Anfrage erneut hochzuladen.

Die KI nutzt dieses gespeicherte Bild als Grundlage, um Transformationen vorzunehmen, ohne die ursprüngliche Datei jedes Mal neu einlesen zu müssen. Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist die Umwandlung eines Porträtfotos in einen Aquarellstil. Durch die Speichermethode bleibt die Grundstruktur des Motivs erhalten, während nur der künstlerische Stil verändert wird, was Zeit spart und Konsistenz gewährleistet.

Verbesserte Details und Objekt-Konsistenz

Images 2.6 verbessert auch die Fähigkeit der KI, spezifische Elemente eines Bildes unverändert zu lassen, während andere Bereiche modifiziert werden. So bleibt beispielsweise die Kleidung einer Figur erhalten, selbst wenn der Hintergrund komplett ausgetauscht wird. Diese erhöhte Detailtreue reduziert den Bedarf an nachträglichen Korrekturen an Bildbereichen, die der Nutzer nicht verändern wollte.

Advertisement

Diese Präzision bei der Objekt-Erkennung sorgt dafür, dass Änderungen zielgerichtet vorgenommen werden können, ohne unbeabsichtigte Artefakte in anderen Teilen des Bildes zu erzeugen. Die Technologie erkennt die relevanten Objekte und deren Eigenschaften genauer, was zu natürlicher wirkenden Ergebnissen bei komplexen Bearbeiten-Anfragen führt. Die schrittweise Freischaltung der Funktionen erfolgt in den kommenden Tagen, wobei der Zugang zeitnah für die Mehrheit der Nutzer geöffnet wird.