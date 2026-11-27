OpenAI hat eine Gegenklage gegen Apple bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht und dem Tech-Konzern Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen sowie die Abwerbung von Mitarbeitern vorgeworfen. Der Streit verschärft sich im Wettlauf um die Kontrolle über zukünftige KI-Hardware, wobei Analysten vermuten, dass OpenAI an einem eigenen Smartphone arbeitet, um direkten Konkurrenten zum iPhone zu werden.

Im Rennen um Künstliche Intelligenz zieht OpenAI vor ein Bundesgericht in Kalifornien. Der ChatGPT-Macher beschuldigt Apple, Technologien gestohlen zu haben. Branchenbeobachter vermuten, dass OpenAI womöglich sogar an einem eigenen KI- Smartphone arbeiten könnte.

OpenAI hat im Streit um Fachkräfte und Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz Gegenklage gegen Apple eingereicht. Der Entwickler von ChatGPT wirft dem Technologiekonzern vor, Geschäftsgeheimnisse gestohlen und ihm den Zugang zu Hardware-Lieferanten versperrt zu haben. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Freitag einem Bundesgericht in Kalifornien vorgelegt wurden. Darin heißt es weiter, Apples Beschäftigungspraktiken zielten darauf ab, Mitarbeiter "gefangen zu halten" und sie an der Arbeit für Wettbewerber zu hindern.

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Beide Unternehmen äußerten sich dazu bisher nicht. Die Spannungen zwischen den Tech-Konzernen hat sich im Wettlauf um KI-Produkte zuletzt verschärft: Apple hatte OpenAI und zwei ehemalige Mitarbeiter in diesem Jahr verklagt. Der iPhone-Hersteller warf dem KI-Spezialisten vor, Personal abgeworben und Geschäftsgeheimnisse entwendet zu haben, um die Entwicklung eigener Hardware voranzutreiben. OpenAI hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.