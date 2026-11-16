OpenAI Launchet ChatGPT Wallet Mit Automatisiertem E-Commerce

OpenAI stellt das ChatGPT Wallet vor. Die neue Funktion ermöglicht automatisierte Bestellungen über Dots. Details zu Verfügbarkeit, Sicherheit und Anforderungen.

OpenAI hat am 13. November den Dienst ChatGPT Wallet eingeführt, der die Möglichkeit zur automatisierten Bestellung und Bezahlung in Online-Shops bereitstellt. Diese neue Funktion ermöglicht es Nutzern, Produkte wie Kopfhörer, Kaffeemaschinen oder Bürostühle ausschließlich durch eine natürliche Sprachanfrage an den KI-Assistenten zu erwerben. Der Prozess beginnt damit, dass der Anwender spezifische Anforderungen und eine Deadline für die Lieferung angibt, woraufhin die KI passende Angebote filtert und vorstellt.

Automatisierung Des Einkaufsprozesses Durch Dots

Die Kernkomponente dieser Innovation ist der persönliche KI-Assistent namens Dots, der auf Wunsch von OpenAI bereitgestellt wird. Nach Auswahl des gewünschten Produkts durch den Kunden übernimmt die KI die Kommunikation mit dem Händler, um die Transaktion abzuschließen. Vor der finalen Freigabe präsentiert die Software eine übersichtliche Zusammenfassung, die den ausgewählten Händler, den Inhalt des Warenkorbs, den Gesamtpreis sowie die belastete Kreditkarte enthält. Der Nutzer muss die Transaktion lediglich durch biometrische Methoden wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruck genehmigen.

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Sicherheitsarchitektur Und Partnerships

Das ChatGPT Wallet wurde in enger Zusammenarbeit mit den großen Zahlungsanbietern American Express, Mastercard und Visa entwickelt. Ein zentrales Sicherheitsmerkmal ist die Maskierung der echten Kartendaten, die weder der Online-Shop noch der KI-Helfer einsehen können. Stattdessen generiert das System eine temporäre Ersatznummer, die ausschließlich für diesen spezifischen Kaufvorgang gültig ist. Die eigentliche Abbuchung erfolgt dennoch auf der gewohnten Kreditkartenabrechnung des Kunden, wodurch die gewohnte Transparenz erhalten bleibt.

Funktionen Und Nutzererfahrung

Neben der erhöhten Sicherheit profitieren Kunden laut OpenAI weiterhin von den Vorteilen ihrer Kreditkarten. Dazu zählen die Möglichkeit, Bonuspunkte zu sammeln und den traditionellen Käuferschutz bei eventuellen Problemen zu aktivieren. Die KI-Funktion kann jedoch auch als Schutzmechanismus dienen, indem sie betrügerische oder verdächtige Zahlungen blockiert. Falls eine Bestellung aus technischen Gründen oder wegen Sicherheitsbedenken fehlschlägt, erfolgt dies transparent durch die entsprechende Rückmeldung des Systems.

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Verfügbarkeit Und Zukünftige Pläne

Zum Startzeitpunkt ist das ChatGPT Wallet ausschließlich in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügbar. Der Zugang setzt voraus, dass der Nutzer mindestens 18 Jahre alt ist, einen ChatGPT-Pro-Abo besitzt, über eine unterstützte US-Kreditkarte verfügt und eine US-Rechnungsadresse vorhält. Die Nutzung ist derzeit ausschließlich im Chat mit Dots möglich. Ob und wann der Dienst nach Deutschland und in andere Märkte exportiert wird, ist von OpenAI noch nicht bestätigt worden.

Ausblick Und Verwaltungsmöglichkeiten

Die Entwicklung von OpenAI sieht vor, die Funktionsweise des Wallets in der Zukunft weiter zu erweitern. Geplant ist die Einführung einer Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Einkäufe bis zu einem selbst festgelegten Budgetbetrag vorab freizugeben. Dies würde den Bestellprozess für wiederkehrende Käufe beschleunigen und die manuelle Bestätigung für jede einzelne Transaktion überflüssig machen. Rücksendungen müssen weiterhin direkt an den Händler erfolgen, da der KI-Assistent keine zentrale Logistikknotenrolle für physische Waren übernimmt.