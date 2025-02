OpenAI lehnt Milliarden-Angebot von Elon Musk ab

Der KI-Spezialist OpenAI hat ein Übernahmeangebot von Elon Musk in Höhe von fast 100 Milliarden Dollar abgelehnt. Der Verwaltungsrat des Unternehmens sah in der Offerte einen Versuch, einen Konkurrenten auszubremsen. Musk ist bereits im Besitz des KI-Start-ups xAI und führt einen Gerichtsstreit gegen OpenAI, um das Unternehmen zu übernehmen. Der KI-Chatbot ChatGPT, der von OpenAI entwickelt wurde, hatte vor zwei Jahren einen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst.

Der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat das fast 100 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Elon Musk abgelehnt. Der Verwaltungsrat des KI-Start-ups habe sich einstimmig dagegen ausgesprochen, teilte Bret Taylor, Vorsitzender des OpenAI-Boards mit. „OpenAI steht nicht zum Verkauf“, schrieb er bei Musks Online-Plattform X. Eine von Tech-Milliardär Elon Musk angeführte Investorengruppe hatte die Offerte in Höhe von 97,4 Milliarden Dollar (aktuell 92,8 Milliarden Euro) unterbreitet.

Altman kritisierte es gleich als Versuch, einen Konkurrenten auszubremsen. Musk, der einst unter den Gründern von OpenAI war, hat inzwischen die eigene KI-Firma xAI gegründet. Musk führt bereits einen Kampf gegen das Start-up vor Gericht, um das zu verhindern. Dort behauptet er unter anderem, er sei bei seinem Ausscheiden betrogen worden. Die Investorengruppe bietet für die Non-Profit-Organisation, die bisher OpenAI kontrolliert. Ursprünglich wurde als Ziel von OpenAI ausgegeben, Künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit zu entwickeln. Altman hatte 2019 auch eine auf Profit ausgerichtete Tochterfirma gegründet, um Geld von Investoren wie Microsoft einzusammeln. Nun soll OpenAI insgesamt als Unternehmen auf Gewinn ausgerichtet werden. Einige frühere Mitarbeiter warnen, dass dieser Schritt die Risiken bei der KI-Entwicklung verstärken könnte. Auch wenn OpenAI Musks Avancen zurückwies, macht sein Vorstoß den Umbau trotzdem etwas komplizierter. Denn die Non-Profit-Organisation soll im Zuge des Umbaus eine Beteiligung an dem gewinnorientierten OpenAI bekommen. Verhandlungen dazu unter anderem mit frühen Investoren des Start-ups wie Microsoft laufen derzeit. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass es ein Anteil von 25 Prozent werden könnte. Mit seinem Gebot setzte Musk nun eine hohe Messlatte für den Wert dieser Beteiligung, die OpenAI schlecht unterschreiten kann. Der KI-Chatbot ChatGPT hatte vor gut zwei Jahren einen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst – mit Erwartungen, die von schier unbegrenzten Möglichkeiten im Digitalen bis hin zur Angst vor einem Auslöschen der Menschheit reichen.





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Openai Elon Musk KI Chatbots Übernahmeangebot

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elon Musk will OpenAI für 97,4 Milliarden US-Dollar kaufenElon Musk und eine Gruppe von Investoren wollen das Non-Profit-Unternehmen OpenAI für 97,4 Milliarden US-Dollar übernehmen. OpenAI entwickelte den Chatbot ChatGPT. Elon Musk verspricht, OpenAI wieder zu seiner ursprünglichen Mission zurückzukehren. Sam Altman, der CEO von OpenAI, lehnt das Angebot ab und schlägt stattdessen vor, dass OpenAI Twitter für 9,74 Milliarden US-Dollar kaufen könnte.

Weiterlesen »

100 Milliarden Dollar schweres Angebot: Musk bietet wohl für Kontrolle über OpenAIElon Musk liegt schon lange im Clinch mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Jetzt startet der Tech-Milliardär einen Versuch, OpenAI unter seine Kontrolle zu bringen.

Weiterlesen »

Elon Musk Bietet Milliarden für OpenAIElon Musk hat einem Bericht zufolge OpenAI ein Angebot von 97,4 Milliarden Dollar unterbreitet, um das Unternehmen zu übernehmen. Musks Anwalt Marc Toberoff sagte dem Wall Street Journal, das Angebot sei am Montag dem Verwaltungsrat von OpenAI übermittelt worden. Musk betont die Rückkehr OpenAIs zu seinen ursprünglichen Zielen als Open-Source- und sicherheitsorientierte Kraft.

Weiterlesen »

Gruppe um Elon Musk will OpenAI kaufen: 97,4 Milliarden US-Dollar für den ChatGPT-MacherEine bedeutende Investorengruppe unter der Leitung von Elon Musk plant den Kauf von OpenAI. Dessen CEO Sam Altman reagiert mit Spott.

Weiterlesen »

Kampf um OpenAI: Elon Musk & Co. bieten 100 Milliarden US-Dollar für ÜbernahmeSeit Monaten versucht Elon Musk, die Umwandlung von OpenAI in eine gewinnorientierte Firma zu verhindern. Jetzt wechselt er die Taktik und will die Kontrolle.

Weiterlesen »

Musk bietet fast 100 Milliarden Dollar für OpenAIElon Musk und eine Gruppe von Investoren haben ein Angebot im Wert von 97,4 Milliarden Dollar unterbreitet, um OpenAI, den Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, zu übernehmen. OpenAI-Chef Sam Altman lehnte das Angebot ab, doch das Angebot könnte den laufenden Rechtsstreit zwischen Musk und OpenAI beeinflussen.

Weiterlesen »