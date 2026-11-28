Die Open-Source-Engine OpenRA bringt Klassiker wie Command & Conquer, Alarmstufe Rot und Dune 2000 auf aktuelle Betriebssysteme. Die neuste Testversion 20261026 fügt moderne RTS-Features wie Zufallskartengeneratoren, Fog of War und verbesserte KI hinzu, ohne die Spiele nur zu emulieren.

. Das Open-Source-Projekt OpenRA bringt Command & Conquer, Alarmstufe Rot sowie Dune 2000 auf aktuelle Betriebssysteme und ergänzt die Klassiker um Funktionen, die in den Originalen nicht vorhanden waren.

Die jüngste Testversion 20261026 vom 25. Oktober 2026 dient als Release Candidate für die nächste stabile Ausgabe. OpenRA ist ein kostenloses Open-Source-Projekt, das eine eigene Engine für klassische 2D-Echtzeitstrategiespiele bereitstellt. Statt die ursprünglichen Spiele lediglich über Emulation auf modernen Rechnern auszuführen, bildet OpenRA deren Spielprinzipien in einer technisch neu entwickelten Umgebung nach.

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Das Projekt unterstützt derzeit unter anderem Tiberian Dawn,Die Entwickler beschränken sich dabei nicht nur auf eine technische Anpassung. Die Open-Source-Engine ergänzt die Vorlagen um moderne RTS-Funktionen wie frei wählbare Steuerung, Angriffsbewegungen, Produktionswarteschlangen, Fog of War, Einheitenerfahrung und integrierte Mehrspielerfunktionen. Gleichzeitig ist die Engine als Modding-Plattform ausgelegt. Spieler können eigene Karten, Missionen und komplette Spiel-Mods erstellen.