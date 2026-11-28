Als sich sein Honda-Teamkollege Jake Dixon am Mittwoch in Jerez auf sein Motorrad schwang, wurde Somkiat Chantra in Bangkok operiert. Beim nächsten Test will der Thailänder wieder dabei sein.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Unerwartet gab die Honda Racing Corporation zu Wochenbeginn bekannt, dass Jake Dixon den Superbike-Test am 25. /26. November ohne seinen Teamkollegen Somkiat Chantra absolvieren würde. Dabei sind die Wintertests in Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027 wegen der vielen Änderungen wichtiger denn je, zumal ein neues Homologationsmodell der CBR1000RR-R für den Renneinsatz entwickelt werden muss.

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Aber der Thailänder fehlte nicht grundlos: Chantra klagte über Schmerzen im rechten Handgelenk. Bei einer eingehenden Untersuchung wurden Metallplatten als Ursache ausgemacht, die dem HRC-Piloten bei einer früheren Verletzung zur Fixierung implantiert wurden. Während Dixon, unterstützt von Testfahrer Jonathan Rea, am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf dem Circuito de Jerez flotte Runden abspulte, wurde Chantra im fernen Bangkok operiert. Das störende Metall wurde in einem komplikationslosen Eingriff entfernt.