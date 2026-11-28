Die europaweite Operation Pecunia deckt ein massives Scheinfirmennetz auf. Ermittler sicherten 1,6 Millionen Euro Bargeld, darunter 230.000 Euro in einem Tiefkühlschrank in Erfurt, bei 310 Hausdurchsuchungen in zwölf Ländern.

Bei der internationalen Ermittlungsaktion Operation Pecunia sicherten die Behörden eine immense Menge an Bargeld. Bei der europaweiten Razzia gegen Geldwäsche, Steuerbetrug und Schwarzarbeit wurden insgesamt rund 1,6 Millionen Euro Bargeld gefunden. Ein besonders auffälliges Versteck stießen die Ermittler am Mittwoch in Erfurt an, wo sie in einem Eisschrank mehrere Alufolie-Päckchen mit Geldbündeln entdeckten. Darin lagen 230.000 Euro auf Eis, was den Umfang der kriminellen Machenschaften unterstreicht.

Massiver Beschlagnahmewert bei 310 Durchsuchungen

Die Operation Pecunia war eine koordinierte Maßnahme, an der 3000 Einsatzkräfte aus zwölf europäischen Ländern beteiligt waren. Insgesamt wurden 310 Objekte durchsucht und 23 Haftbefehle vollstreckt. Neben dem hohen Bargeldwert ging den Behörden zudem 36 Luxusuhren im Wert von mehr als 500.000 Euro ins Netz. Auch Goldbarren, Goldmünzen, fünf hochwertige Fahrzeuge, drei Motorräder sowie Designerhandtaschen und teure Elektronik wurden sichergestellt.

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Die finanziellen Maßnahmen der Behörden gingen noch weit darüber hinaus. Die Finanzaufsicht sperrte drei Konten mit mehr als 400.000 Euro. Insgesamt wurden 84 Pfändungen vorgenommen und vier Sicherungshypotheken über zusammen 1,8 Millionen Euro eingetragen. Constanze Voß, Direktionspräsidentin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Generalzolldirektion, präsentierte auf einer Pressekonferenz Fotos von dem in einem Tiefkühlschrank versteckten Geld, um die Skrupellosigkeit der Täter zu verdeutlichen.

Scheinfirmen-Netzwerk und betrügerische Rechnungen

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kontrollierte eine kriminelle Vereinigung mindestens 22 Scheinfirmen in Deutschland. Diese Unternehmen stellten Rechnungen für Leistungen aus, die es niemals gab. Das System basierte auf komplexen Täuschungsmanövern, bei denen andere Teile des Netzwerks die gefälschten Rechnungen nutzten, um unberechtigt Vorsteuer vom Finanzamt zurückzufordern.

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Das über das betrügerische Schema erzielte Geld wurde bar abgehoben und teilweise zurückgereicht, um die illegale Geldströme weiterzutreiben. Einnahmen und Umsatzsteuer wurden dabei nicht ordnungsgemäß erklärt. Marcus Paintinger von der Europäischen Staatsanwaltschaft erklärte, dass sich die Täter meist in Kleingruppierungen organisieren, die sich kennen und die mit der Zeit wachsen. Dieser Prozess wuchs offenbar gewaltig, sodass mindestens 120 Millionen Euro über das Betrugs- und Schattenbankensystem gewaschen worden sein sollen.

Der bisher ermittelte direkte Steuerschaden beläuft sich auf 18,9 Millionen Euro. Hinzu kommen mehr als 6 Millionen Euro mutmaßlich hinterzogene Lohnsteuer und vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge. Diese massiven Verluste belasten nicht nur den Staatshaushalt, sondern untergraben auch das soziale Sicherungssystem. Die Europäische Staatsanwaltschaft stuft diese Form der organisierten Kriminalität als besonders schwerwiegend ein, da sie strukturell auf Täuschung beruht.

Internationale Vernetzung und rechtliche Konsequenzen

Der Fall begann vor zwei Jahren, als Thüringer Ermittler einem Geldwäsche-Verdacht nachgingen. Thüringens LKA-Präsident Dirk Löther betonte während der Pressekonferenz am Freitag, dass sich das Verfahren von einem Start mit 20 Kollegen zu einer internationalen Angelegenheit entwickelte. Ende 2024 wurde klar, dass ein viel größeres Netzwerk dahintersteckt, woraufhin weitere Behörden eingeschaltet wurden. Die Zusammenarbeit von LKA Thüringen, der Europäischen Staatsanwaltschaft, dem Zoll und der Geldwäschebekämpfung stellte für viele Ermittler Neuland dar.

Bislang werden 22 Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 57 Jahren beschuldigt. Die Durchsuchungen erstreckten sich quer durch Deutschland, aber auch in Belgien, Estland, Frankreich, Italien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, der Slowakei, den Niederlanden und Moldau. Bei einer Razzia in Bochum stürmten Spezialeinsatzkräfte von Zoll und Bundespolizei unter Leitung des LKA Thüringen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, wobei eine Person abgeführt wurde.