Operation Tornado: Europol meldet 354 Festnahmen gegen Darknet-Händler

Europol koordinierte die Operation Tornado: 354 Festnahmen weltweit, große Drogenfunde, 152 Schusswaffen und Vermögenswerte über 210 Millionen Euro beschlagnahmt.

Ermittler aus 14 Ländern haben im Rahmen der von Europol koordinierten Operation Tornado Hunderte mutmaßliche Darknet-Händler und Käufer ausfindig gemacht. Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren auch deutsche Behörden an der großangelegten Aktion beteiligt. Weltweit wurden 354 Menschen festgenommen und Hunderte Wohnungen durchsucht.

Die Ermittlungen liefen von Mai 2025 bis Oktober 2026. Sie richteten sich unter anderem gegen Drogenhandel, Waffenkriminalität und Geschäfte im Darknet. Die Beteiligten gelten bislang als mutmaßliche Täter, für die die Unschuldsvermutung gilt.

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Abgeschaltete Marktplätze als Ausgangspunkt der Ermittlungen

Die Operation Tornado richtete sich gegen Nutzer großer illegaler Online-Marktplätze wie Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom und Tor2Door. Diese Plattformen waren zuvor abgeschaltet worden. Die Ermittler nutzten diese Schließung als Ausgangspunkt, um die Händler und Kunden gezielt aufzuspüren.

Neben den Marktplätzen gerieten auch Verkäufer in verschlüsselten Messengerdiensten und einschlägigen Internetforen ins Visier. Europol unterstützte die nationalen Ermittler bei der Koordination sowie bei forensischen Untersuchungen und Blockchain-Analysen. Dabei ließen sich Geldströme in Kryptowährungen nachverfolgen und Verdächtige über Ländergrenzen hinweg identifizieren.

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Drogen, Waffen und Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt

Die Behörden stellten in großem Umfang illegale Güter sicher. In Großbritannien fanden Ermittler 150 Kilogramm Ketamin, in den Niederlanden 40 Kilogramm MDMA und in Frankreich 50 Kilogramm Cannabis.

Dazu kamen unter anderem Kokain, sogenannte Magic Mushrooms, THC-Vapes und mehr als eine Million verschreibungspflichtige Tabletten. Insgesamt beschlagnahmten die Behörden in Europa mehr als 4,8 Tonnen Drogen und 152 Schusswaffen.

Hinzu kamen Bargeld und Kryptowährungen im Wert von umgerechnet mehr als 150 Millionen Euro. Damit summierten sich die im Zuge der Operation weltweit sichergestellten kriminellen Vermögenswerte auf mehr als 210 Millionen Euro.

Warum Darknet-Märkte nach der Abschaltung wieder entstehen

Nach Erkenntnissen von Europol verschwinden illegale Handelsplätze durch Abschaltungen nicht dauerhaft. Kriminelle weichen nach der Schließung großer Darknet-Märkte zunehmend auf kleinere Plattformen und verschlüsselte Messenger aus.

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Wird ein Marktplatz geschlossen, entsteht nach Angaben der Behörde oft schon kurze Zeit später Ersatz. Die Operation Tornado zeigt daher, wie wichtig die Verfolgung von Händlern und Käufern über einzelne Plattformen hinaus ist.