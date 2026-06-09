Operation Valiant One: Ein neuer Militärfilm mit Lana Condor

Der Kriegsfilm “Operation Valiant One“ mit Lana Condor und Callan Mulvey ist jetzt auf Amazon erhältlich. Der Film handelt von einem Routineflug, der in einer Notlage endet, als das nordkoreanische Regime die Crew in seine Gewalt bringen will. Der Filmemacher Steve Barnett hat an Produktionen wie “Land of the Dead“ und “300“ mitgewirkt.

Fans von Militär-Thrillern und Kriegsfilm en dürfen auf Amazon mit “ Operation Valiant One “ eine ganz neue Produktion mit Lana Condor streamen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Für Militärangehörige gibt es wahrscheinlich kaum eine größere Angst, als hinter feindlichen Linien in Not zu geraten und ohne Aussicht auf Rettung ganz auf sich allein gestellt zu sein. Genau dieses Survival-Szenario bedient der Kriegsfilm “Operation Valiant One“ von Regiedebütant Steve Barnett.

Der Filmemacher war bislang als Produzent aktiv, hat an Produktionen wie “Land of the Dead“, “300“ und “A Killer Romance“ mitgewirkt. Ein wenig erinnert die Handlung hier an den Kriegsfilm “Lone Survivor“ mit Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch und Ben Foster, nur dass nicht Afghanistan als Schauplatz dient, sondern Nordkorea. Eigentlich sollte es ein Routineflug werden, doch dann stürzen Captain Edward Brockman und sein Team über nordkoreanischem Gebiet ab.

Bis zur Sicherheit in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea ist es ein weiter Weg - und das nordkoreanische Regime will sie unbedingt in seine Gewalt bringen. Selbstverständlich sieht man es “Operation Valiant One“ an, dass der Survival-Kriegsfilm mit einem sehr niedrigen Budget realisiert wurde. Wer hier mehr als Streaming-Qualität erwartet, dürfte direkt enttäuscht sein. Lässt man sich auf die Produktionsqualität ein, kann man aber gut unterhalten werden.

Auf “Exzellenter Film, der an die Held*innen erinnert, die uns beschützen.

“ “Das ist der wirklich schlechteste Militärfilm, den ihr jemals sehen werdet. Sie hatten definitiv das Budget, um es besser zu machen. Es war so peinlich. Wer auch immer als Militärberater*in im Film gedient hat, muss gefeuert werden und sollte niemals wieder arbeiten dürfen.

“ “Wow, dieser Film nimmt mit”: Packender Survival-Thriller flutet jetzt die Amazon-Charts Erfolgreichster Netflix-Hit 2026: Fortsetzung zum Sci-Fi-Actionknaller mit “Reacher“-Star wird jetzt noch größer Neben “Outer Banks“-Star Chase Stokes und Lana Condor (“To All the Boys”-Trilogie) sind in weiteren Rollen Callan Mulvey, Jonathan Whitesell, Desmin Borges, Jun Che sowie Ronald Patrick Thompson zu sehen





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